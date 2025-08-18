ETV Bharat / technology

ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್​: 30ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 29 ಯುನಿಟ್​ಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ! - LAMBORGHINI FENOMENO SUPERCAR

Lamborghini Fenomeno Supercar: 2025 ರ ಮಾಂಟೆರಿ ಕಾರು ವೀಕ್​ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಹೊಸ ಕಾರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2025 at 9:27 AM IST

2 Min Read

Lamborghini Fenomeno Supercar: ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ, ಬೆಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೆರಾರಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರುಗಳ ಚಿತ್ರ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳು, ಕಾರುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಮಾಂಟೆರಿ ಕಾರ್ ವೀಕ್ 2025ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಫೆನೋಮಿನೊವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರು. ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರು ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)

ಕೇವಲ 30 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು: ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯು ಫೆನೋಮಿನೊ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ V12 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ರೆವೆಂಟನ್, ಸೆಸ್ಟೊ ಎಲಿಮೆಂಟೊ (2010), ವೆನೆನೊ (2013), ಸೆಂಟೆನಾರಿಯೊ (2016), ಸಿಯಾನ್ (2019) ಮತ್ತು ಕೌಂಟಾಚ್ (2021) ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)

2002ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮೊರೆಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುಲ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಫೆನೋಮಿನೊಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊದ ಕೇವಲ 30 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 29 ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊ 6.5-ಲೀಟರ್ NA V12 ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವೆಲ್ಟೊದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟು 1,065 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 823 ಹಾರ್ಸ್​​ಪವರ್​ V12 ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 242 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ: ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 2.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 200 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ.

ಬೆಸ್ಟ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೆನೋಮಿನೊದ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹು-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಬನ್-ಸೆರಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ CCM-R ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್-ನಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋರ್ಜ್ಡ್​ ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೈರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೋರ್ಟ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: Vision S, ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!

Lamborghini Fenomeno Supercar: ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್‌ಗಳ ಹೆಸರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ, ಬೆಂಟ್ಲಿ ಮತ್ತು ಫೆರಾರಿಯಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರುಗಳ ಚಿತ್ರ. ಈ ಕಾರುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇತರ ಕಾರುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳು, ಕಾರುಗಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವವರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಮಾಂಟೆರಿ ಕಾರ್ ವೀಕ್ 2025ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸೂಪರ್‌ಕಾರ್ ಫೆನೋಮಿನೊವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರು. ಈ ಕಾರಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಇದನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕಾರು ಎಂದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)

ಕೇವಲ 30 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳು: ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಾರು ಕಂಪನಿಯು ಫೆನೋಮಿನೊ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ V12 ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರು ರೆವೆಂಟನ್, ಸೆಸ್ಟೊ ಎಲಿಮೆಂಟೊ (2010), ವೆನೆನೊ (2013), ಸೆಂಟೆನಾರಿಯೊ (2016), ಸಿಯಾನ್ (2019) ಮತ್ತು ಕೌಂಟಾಚ್ (2021) ನಂತಹ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ಸೀಮಿತ ಮಾದರಿಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)

2002ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಸಿಕೋದ ಮೊರೆಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬುಲ್‌ನ ಹೆಸರನ್ನು ಫೆನೋಮಿನೊಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊದ ಕೇವಲ 30 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 29 ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರಿನ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುರೋಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಕಾರಿನ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಫೆನೋಮಿನೊ 6.5-ಲೀಟರ್ NA V12 ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ ರೆವೆಲ್ಟೊದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. ಇದನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಒಟ್ಟು 1,065 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 823 ಹಾರ್ಸ್​​ಪವರ್​ V12 ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 242 ಹಾರ್ಸ್​ಪವರ್​ ಮೂರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ.

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALED LAMBORGHINI FENOMENO PRICE LAMBORGHINI FENOMENO FEATURES LAMBORGHINI FENOMENO DETAILS
ಲಂಬೋರ್ಘಿನಿ ಸ್ಪೇಷಲ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Lamborghini)

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿ: ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಲಾಂಬೋರ್ಘಿನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 2.4 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 6.7 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 200 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 350 ಕಿಮೀ.

ಬೆಸ್ಟ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಫೆನೋಮಿನೊದ ವಿನ್ಯಾಸವು ವಿಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಚಾಸಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹು-ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಬನ್ ಫೈಬರ್‌ನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ರೇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಬನ್-ಸೆರಾಮಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ CCM-R ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್-ನಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಫೋರ್ಜ್ಡ್​ ರಿಮ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್‌ಸ್ಟೋನ್‌ನಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಟೈರ್‌ಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ಸ್ಪೋರ್ಟ್-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್​ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: Vision S, ಎಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ ಮಹೀಂದ್ರಾ!

For All Latest Updates

TAGGED:

LAMBORGHINI FENOMENO REVEALEDLAMBORGHINI FENOMENO PRICELAMBORGHINI FENOMENO FEATURESLAMBORGHINI FENOMENO DETAILSLAMBORGHINI FENOMENO SUPERCAR

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್! ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ ಮಸೂದೆ-2025 ಕರಡು ಸಿದ್ಧ

ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್​ ಯುದ್ಧ: ಮಾಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ - ಪುಟಿನ್​ ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿ: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ರಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ

ಹಾವೇರಿ: ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್​ ಸೇವೆ ಆರಂಭ

ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಬಂಪರ್​ ದಿನ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.