ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಸೀಸನ್​ ಆರಂಭ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳು!: ಇಲ್ಲಿವೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​​

Festival Sale 2025: ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳು! ಇಲ್ಲಿವೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ (Photo Credit: ETV Bharat Creative)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 9:34 AM IST

7 Min Read
Festival Sale 2025: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಇವು ಇಂದಿನಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ‘ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ.

ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಂತಹ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲೈವ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್, ಆಪಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು, ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳಿವೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯ ಇವೆ. ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವಿನಿಮಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೋಮಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಇಂದಿನಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಕ್ರೋಮಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ.

ರೂ. 25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಡೀಲ್ಸ್​: ನೀವು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ರೂ. 25,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಕೆಲವು ಉನ್ನತ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

Smart Phone ModelLaunch PriceEffective Sale PriceKey Features/Highlights
Nothing Phone (3a) Pro₹29,999₹24,999
  • Transparent Design
  • Snapdragon 7s Gen 3 Processor
  • 50MP + 50MP (Periscope) + 8MP Cameras
  • 50MP Selfie Camera
Motorola Edge 60₹25,999₹23,654
  • Dimensity 7400 chipset
  • 50MP + 50MP + 10MP rear cameras
  • 50MP selfie camera
  • 1.5K pOLED curved display
OnePlus Nord CE5₹24,999₹22,249
  • Dimensity 8350 processor
  • 7,100 mAh battery
  • 80W fast charging

ನಥಿಂಗ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತು ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್‌ನ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನೀವು ಈ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್‌ಮಿ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಮೆಜಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ವಿವಿಧ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ಸ್​, ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಡೀಲ್ಸ್​: ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೆಡ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ProductUsual priceEffective Sale Price
Sony WH-1000XM5Rs 34,990Rs 24,490
Bose QuietComfort UltraRs 35,900Rs 24,489
Samsung Galaxy Buds 3 ProRs 24,999Rs 12,499
JBL Live 770NCRs 14,999Rs 6,998
OnePlus Buds 4Rs 6,499Rs 5,088
Realme Air 7Rs 4,999Rs 2,715

ರೂ. 46,999ಗೆ ಐಫೋನ್​ 15: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ‘iPhone 16’ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ‘iPhone 15’ ಬೇಸ್ 128GB ಮಾದರಿಯು ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ.46,999 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ರೂ.1,250 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ರೂ.79,900 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ರೂ.50,000 ರಿಂದ ರೂ.55,000 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ಈಗ ಇದು ಕೇವಲ ರೂ.46,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ರೂ. 19,999 ಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್: ನೀವು ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ 8GB RAM ಮಾದರಿಯು ರೂ. 19,999 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,500 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 1.5K ಟ್ರೂ ಕ್ವಾಡ್-ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೋನಿ-LYT 700C ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 68W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, IP68+IP69 ರೇಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು MIL-810H ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 22,999ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ರೂ. 99,999 ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್: ಗೂಗಲ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ರೂ. 99,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಮಾರಾಟ ರಿಯಾಯಿತಿ, ರೂ. 10,000 ಮೌಲ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ, ರೂ. 5,000 ಮೌಲ್ಯದ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು 5 ಸೂಪರ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ರೂ. 5,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ModelPixel 9 Pro Fold
Launch PriceRs 1,72,999
Deal PriceRs 1,19,999
Bank OfferRs 10,000
Exchange BonusRs 5,000
Supercoin DiscountRs 5,000
Final SALE PriceRs 99,999

ಆದ್ರೆ ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಬರುವ ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ (IP68 ಸರ್ಟಿಫೈಡ್​), ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ಸಾಲಿಡ್​ ಇನ್​ಗ್ರೆಸ್​ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಹೊಂದಿಲ್ಲ (IPX8 ಸರ್ಟಿಫೈಡ್​). ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಫೋನ್‌ಗೆ ಡಸ್ಟ್​ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ‘ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಫೋಲ್ಡ್’ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು.

ರೂ. 34,999ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲ ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ರೂ. 37,999. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ರೂ. 2,000 ಮೌಲ್ಯದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಮತ್ತು ರೂ. 1,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು 34,999 ರೂ.ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೂ. 79,999 ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ModelPixel 9Pixel 9 Pro XL
Launch PriceRs 79,999Rs 1,24,999
Deal PriceRs 37,999Rs 84,999
Bank OfferRs 2,000Rs 10,000
Exchange BonusRs 1,000Rs 5,000
Final SALE PriceRs 34,999Rs 69,999

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ‘ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್’ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೂ. 69,999 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ. 10,000 ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್​ ಮತ್ತು ರೂ. 5,000 ರ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ನಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಗೂಗಲ್ ಈ "ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್" ಅನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರೂ. 1,24,999 ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ರೂ.51,999 ಗೆ ಐಫೋನ್ 16: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ಐಫೋನ್ 16’ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಾಧನದ ಮೂಲ 128GB ಮಾದರಿಯು 51,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಡೀಲ್ ಪಡೆಯಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವೇದಿಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ‘ಐಫೋನ್ 16’ ಅನ್ನು ರೂ.79,900 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.

ಆಪಲ್ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ, 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ "ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ", "ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ಮೇಲೆ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪೇಜ್​ ಪ್ರಕಾರ.. "ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ" ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 69,999 ಕ್ಕೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು "ಐಫೋನ್ 17" ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಗಿಂತ (ರೂ. 76,990) ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, "ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ಕೂಡ ರೂ. 89,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 5,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಇದೆ.

ModeliPhone 16 ProiPhone 16 Pro Max
Storage128 GB256 GB
Launch PriceRs 1,19,900Rs 1,44,900
Sale PriceRs 69,999Rs 89,999

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ: ಹೊಸ M4 ಚಿಪ್ ಹೊಂದಿರುವ ಆಪಲ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ "ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ" ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಮೆಜಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೋರ್ಟಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೂಲ "M4 ಮ್ಯಾಕ್ ಮಿನಿ" ಅನ್ನು ರೂ. 47,990 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ 16GB RAM, 256GB SSD ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೂ. 59,900 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್7 ರೂ. 13,999 ಗೆ: ಈ "ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್7" ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೂ. 33,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಇದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ, "ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ವಾಚ್8" ಅನ್ನು ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಈ "ವಾಚ್7" ಅನ್ನು ರೂ. 23,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 13,999 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೇರಬಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲೈಟ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು: ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲೈಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ವಿಂಡೋಸ್ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಂತಹ ಟಾಪ್ 3 ಸಾಧನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

Yoga Slim 7x Gen 9: ರೂ. 1,30,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ 1.28 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು 32GB RAM, 1TB SSD ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 1,000 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 14.5-ಇಂಚಿನ 3K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.

Dell XPS: ರೂ. 1,09,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ 1.17 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು 16GB RAM, 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮತ್ತು 13-ಇಂಚಿನ 3K OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ.

ASUS Zenbook A14 OLED: ಈ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ 0.98 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರೂ. 1,01,000 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 14-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD+ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಓದಿ: ವಿವೋ - ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್​ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ಓಎಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್

