ಇಂದಿನಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಜಾರಿ! ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಕೇವಲ 15 ರೂ., 7000 ಉಳಿತಾಯ!! - FASTAG ANNUAL PASS

FASTag Annual Pass: ಇಂದಿನಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಜಾರಿಗೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಶುಲ್ಕ, ವಾಲಿಡಿಟಿ, ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣಾ ಬನ್ನಿ..

ಇಂದಿನಿಂದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಜಾರಿ (Photo Credit: X/NHAI and IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 15, 2025 at 7:19 AM IST

3 Min Read

FASTag Annual Pass: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ವರ್ಷವಿಡೀ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಈ ಪಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 15 ರೂ.ಗೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಸ್‌ನ ಬೆಲೆ 3000 ರೂ., ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಎಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟುವುದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರಿಪ್‌ಗೆ ಕೇವಲ 15 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಟೋಲ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್‌ಗಳು, ವ್ಯಾನ್‌ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 60 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ಪಾಸ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವ ಸಮಯ, ದಟ್ಟಣೆ, ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್‌ಗಾಗಿ ಹೊಸ ಟ್ಯಾಗ್ ಖರೀದಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಯೋಜನೆಯು NHAI, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಪಾಸ್ ಹೊಂದಿರುವವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ NHAI ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇಗಳಲ್ಲಿ (NE) ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದು ದೆಹಲಿ-ಮುಂಬೈ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಮುಂಬೈ-ನಾಸಿಕ್, ಮುಂಬೈ-ಸೂರತ್, ಮುಂಬೈ-ರತ್ನಗಿರಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ FASTag ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಪುರಸಭೆಯ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಮುಂಬೈ-ನಾಗ್ಪುರ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ (ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಮಾರ್ಗಂ), ಅಟಲ್ ಸೇತು, ಆಗ್ರಾ-ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ, ಅಹಮದಾಬಾದ್-ವಡೋದರಾ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ.

ಭಾರತೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (IHMCL) ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ FASTag ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ರಾಜ್ ಮಾರ್ಗ ಯಾತ್ರಾ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ NHAI ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ನೀವು ರೂ. 3000 ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಪಾಸ್‌ನ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 3000, ಇದರಲ್ಲಿ 200 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 200 ಬಾರಿ ದಾಟಲು ಸುಮಾರು ರೂ. 10,000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೇವಲ ರೂ. 3000 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಸುಮಾರು ರೂ.7000 ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಪಾಸ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು.

