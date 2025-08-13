FASTag Annual Pass: ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ FASTag ಅನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡು ನಿರಾಶದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಇದು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದು, ಅದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾಸ್ ಬಸ್ಸುಗಳು ಮತ್ತು ಲಾರಿಗಳಂತಹ ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪುನರಾವರ್ತಿತ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಟೋಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಎಂದರೇನು? ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಕಾರುಗಳು, ಜೀಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯೇತರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಟೋಲ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.
ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಲಿಂಕ್ ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ NHAI ಮತ್ತು MoRTH ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಗಡ್ಕರಿ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಪಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 3000 ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 200 ಬಾರಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ದಾಟಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ದಾಟಲು ಕೇವಲ ರೂ. 15 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವವರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 10,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 7,000 ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.
ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ಪಾಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೋಲ್ ದರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಧಾರಿತ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯ-ಚಾಲಿತ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ-ಪುಣೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಮುಂಬೈ-ನಾಗ್ಪುರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ (ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಹಾಮಾರ್ಗ್), ಅಟಲ್ ಸೇತು, ಆಗ್ರಾ-ಲಕ್ನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ, ಬೆಂಗಳೂರು-ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್-ವಡೋದರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇ ಸೇರಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಸರ್ಕಾರವು 2023-24ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಸುಮಾರು 55,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಖಾಸಗಿ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಕೇವಲ 8,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಘೋಷಣೆಯಾದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ವಿಜಯವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ 700 ರೂ.ವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಾರ್ಷಿಕ 3000 ರೂ. ಪಾಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 300 ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಮಾತ್ರ. ಅಧಿಕೃತ ಸುಂಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ನಿಖರವಾದ ಬೆಲೆಗಳು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಖರೀದಿಸುವುದು?
- ರಾಜ್ಮಾರ್ಗ್ ಯಾತ್ರಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ NHAI/MoRTH ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ.
- ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು FASTag ID ಯಂತಹ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. FASTag ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
- ಮುಂದೆ UPI, ಡೆಬಿಟ್/ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಳಸಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 3,000 ಪಾವತಿಸಿ.
- ಪಾಸ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ FASTag ಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು SMS ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
FASTag ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಸ್: ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು
ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು NHAI ಅಥವಾ MoRTH ಅಡಿಯಲ್ಲಿ FASTag-ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
200 ಟ್ರಿಪ್ಗಳ ಮಿತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪೇ-ಪರ್-ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ: ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿ ಇಲ್ಲ: ನೋಂದಾಯಿತ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೀಮಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ: ಅರ್ಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ವೇಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ನೋ-ಆಟೋ-ರಿನಿವಲ್: ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
