Mobile Phone Exports: ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2014-15ರಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ರಫ್ತು ಕೇವಲ 0.01 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 2024-25ರಲ್ಲಿ ಅದು 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊಬೈಲ್ ರಫ್ತು 127 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿ- ಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 28 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತಿನ್ ಪ್ರಸಾದ್, 2014-15ರಲ್ಲಿ 0.18 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ 2024-25ರಲ್ಲಿ 5.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಇದು 28 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೇವಲ ಶೇ.0.02 ರಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳು ಆಮದು: 2014 ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಗಳು ಇದ್ದವು. ಈಗ ಅವು 300 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಭಾರತವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಗತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಮೂರು ಭಾಗವನ್ನು ಆಮದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರೈಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಕೇವಲ ಶೇ.0.02 ರಷ್ಟು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ‘ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ‘ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ್’ ಮತ್ತು ಪಿಎಲ್ಐ ಯೋಜನೆ, ಇಎಂಸಿ 2.0, ಎಸ್ಪಿಇಸಿಎಸ್ನಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಸುಮಾರು 25 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?: ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಒಟ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ 1.9 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಂದ 11.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಫ್ತು 8 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 3.3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಡೈರಿ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ: 2024-25ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು 492.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ರಫ್ತು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 113,350.4 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು 2023-24ರ ಅದೇ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ. 77.9 ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಪ್ರಮುಖ ರಫ್ತು ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಸೇರಿವೆ. ಭಾರತವು 1998 ರಿಂದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ: ದೇಶದಲ್ಲಿ 14 ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಸ್ಗಳು ಓಡಾಟ!