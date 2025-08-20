ಈಟಿವಿ ಭಾರತ Exclusive: NISAR ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ!

Chaitra Rao Interview: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಜಂಟಿ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ (NISAR) 2025 ಜುಲೈ 30ರಂದು ಸಂಜೆ 5:40 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಇಸ್ರೋದ GSLV-F16 ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು.
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ SAR ನಾಸಾದ L ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ S ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಮುಂದುವರಿದ ಉಪಗ್ರಹವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್-ಮಟ್ಟದ ನಿಖರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ, ಹಗಲು - ರಾತ್ರಿ ಹೈ- ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲದು. ಪ್ರತಿ 12 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಭೂಮಿಯ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಇದರ ಡೇಟಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನಿಸಾರ್ ಮಿಷನ್ನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಾಸಾದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂರಚನೆ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಏಕೀಕರಣ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು. ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿಸಾರ್ ಮಿಷನ್ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ಗಳು: ಉಡಾವಣೆ ನಂತರ ಸೌರ ಫಲಕದ ಯಶಸ್ವಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿಸಾರ್ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಹಂತಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ರಾವ್ ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ‘ಜುಲೈ 15 ರಂದು ಬಹು-ಹಂತದ 9 ಮೀ ಬೂಮ್ ಮತ್ತು 12 ಮೀ ಪ್ರತಿಫಲಕದ ನಿಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು’ ಎಂದು ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಸಾರ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, NISAR ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ನಿಜವಾದ ಸಹಯೋಗದ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ಗಳು ನಾಸಾ-ಜೆಪಿಎಲ್ (ಜೆಟ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ) ಎಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ಎಸ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಉಪಗ್ರಹ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ದಶಕದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂಕೀರ್ಣ ಏಕೀಕರಣ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಪಸಡೆನಾದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ - ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಮತ್ತು ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾಡಾರ್ ಎಂಬ ಎರಡು ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎರಡೂ ರಾಡಾರ್ಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಈಗ ವಿಶಾಲ - ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು 12-ಮೀಟರ್ ನಿಯೋಜಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರತಿಫಲಕವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
‘1975 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಭಟ ಉಡಾವಣೆಯಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಚರಿಸಿದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿನವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ-ರೇಟ್ Ka-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಸಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ನಿತ್ಯ ಸುಮಾರು 80 ಟೆರಾಬೈಟ್ಗಳಷ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಡೌನ್ಲಿಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಗಿಗಾಬೈಟ್ಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ Ka-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಉನ್ನತ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಸಾರ್ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ವೀಪ್ SAR ತಂತ್ರವು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ 240 ಕಿಮೀ ಅಗಲದ ಸ್ವಾತ್ ಅನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ವಾತ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ NISAR ಈ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಸಾರ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ: ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲದಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು, ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು, ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಇಂಗಾಲದ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತುಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯನಾಶದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ NISAR ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು
ಇದು 5 ವರ್ಷಗಳ ಮಿಷನ್: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್, ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಜಂಟಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂಡಗಳು ಮೂರುವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವ-ನಿರ್ಧರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. ‘ಎಸ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಳೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಾವರಣ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ, ಅರಣ್ಯ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯನಾಶ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಂತಹ ಮೇಲ್ಮೈ-ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಸ್ಯವರ್ಗ, ಭೂಗರ್ಭದ ಪದರಗಳು, ಭೂ ವಿರೂಪ ಮತ್ತು ಕುಸಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡೂ ರಾಡಾರ್ಗಳಿಂದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಸಾರ್ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್-ಟೈಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ: ಭೂಕಂಪಗಳು, ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಹಗಳಂತಹ ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಿಪತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ನಿಸಾರ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ನಿಸಾ್ ನೈಜ-ಸಮಯದ ವಿಪತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದರೂ, ಅದರ 12-ದಿನಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಚಕ್ರವು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ 240 ಕಿಮೀ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ವಿಪತ್ತನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ ಡೇಟಾವು ವಿಪತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಭಾವಿತ ಸಸ್ಯವರ್ಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು. 12 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಅದರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಿಷನ್ ಸವಾಲುಗಳು: ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಎಂದು ರಾವ್ ಗಮನಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಜೆಪಿಎಲ್ ಸಮಾನಾಂತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸರಳಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನದೇ ಆದ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಂತರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದವು. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ದೋಷ ಪತ್ತೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ಚೇತರಿಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದವು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಇಸ್ರೋದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ರಾಡಾರ್ ಏಕೀಕರಣವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದಾಗ ನಾಸಾ-ಜೆಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದವು ಎಂದು ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.
5-6 ತಿಂಗಳ ಏಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, NISAR ನ ಉಪಗ್ರಹ ಏಕೀಕರಣವು ಕೇವಲ 10-11 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ IRIS ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ 2023ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂಡಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದವು ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದು ಚೈತ್ರಾ ರಾವ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
NISAR ಡೇಟಾ: ಚೈತ್ರ ರಾವ್ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮುದಾಯವು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾವು ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. 12-ದಿನಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಚಕ್ರದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಡೇಟಾ ಲಭ್ಯತೆ: ಭೂಮಿಯ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಕುರಿತು ನಿಸಾರ್ನ ಡೇಟಾವು ಇಸ್ರೋನ ಭೂನಿಧಿ ಮತ್ತು ನಾಸಾ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
