ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟೈಟಲ್ ಗೆದ್ದ ‘OG’! 30 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೈಜ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈವಶ
BGMI Showdown 2025: ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜಿಎಂಐ ಶೋಡೌನ್ 2025 ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಜಿ ತಂಡ 30 ಲಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಕೈವಶಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ.
Published : October 14, 2025 at 7:57 AM IST
BGMI Showdown 2025: ನೀವು ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ (BGMI) ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ "BGMI ಶೋಡೌನ್ 2025" (BMSD 2025) ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರವರೆಗೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಟೆಸ್ಸೆರಾಕ್ಟ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿನಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ORANGUTAN (OG ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು ಮತ್ತು BMSD 2025 ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 1 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನದ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು ಪಡೆದರು. ಈಗ ತಂಡ "OG" ಜಾಗತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅಂತಿಮ ದಿನದಂದು "OG" ತಂಡವು 147 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಆದರೆ "K9 Esports" 142 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟಿತು. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಇ-ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ "ಸೋಲ್" ತಂಡವು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಬಿಜಿಎಂಐ ಶೋಡೌನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಮೂರೂ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದವು.
"OG" ತಂಡವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ "K9 Esports" ತಂಡವು 15 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ "Soul" ತಂಡವು 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಜಾಗತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ನಿಜವಾದ ಮೋಜು ಕೇವಲ ಅಗ್ರ ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅಗ್ರ ಎಂಟು ತಂಡಗಳು ಈಗ ಬ್ಯಾಟಲ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ (BMIC) ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದವು.
ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು: ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದರು. "OnePlusK9Njboi" (ಆಟಗಾರನ ಕೋಡ್ ಹೆಸರು) ಅನ್ನು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ MVP ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆದರು. "M4xSNoWJoD" ಫೈನಲ್ಸ್ MVP ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಲಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ 50,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. "iQOOxOGAARU" ಅಥವಾ ಅರ್ಮಾನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ IGL ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆ ಅವರು ರೂ. 75,000 ನಗದನ್ನು ಪಡೆದರು. "GxdLJonaThan03" ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ರೂ. 50,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.
ತಂಡ OG ನಾಯಕನೊಂದಿಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ: ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಂಡ OG ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ದಿನದ ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ "OG" ತಂಡ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, "ಟೀಮ್ K9" ಅಥವಾ ತಂಡ "ಸೋಲ್" ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ "OG" ಬಲವಾಗಿ ಮರಳಿತು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದಿತು.
ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ ತಂಡದ "OG" ನಾಯಕ ಮತ್ತು BGMI ಶೋಡೌನ್ 2025 ರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇನ್-ಗೇಮ್ ಲೀಡರ್ (ಅತ್ಯುತ್ತಮ IGL) ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅರ್ಮಾನ್ ಅಕಾ ಆರು (iQOOxOGAARU) ಅವರು ETV ಭಾರತ ಜೊತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
‘ಇಂದು (ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನ ಕೊನೆಯ ದಿನ) ನಾವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದೆವು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಬಂದೆವು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಮಿರಾಮಾರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಯೋಲ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಲು ಬಲವಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಿದೆವು.’ - ಅರ್ಮಾನ್ ಅಕಾ ಆರು, ತಂಡ "OG" ನಾಯಕ
ಜಾಗತಿಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ಗೆ ತಯಾರಿ: BGMI ಶೋಡೌನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳ ನಂತರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 2ರ ವರೆಗೆ ದೆಹಲಿ NCRನ ಯಶೋಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು "OG" ತಂಡ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತದ ತಂಡವು ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾದ ತಂಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
