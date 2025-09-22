ETV Bharat / technology

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ಇಂದು ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಗಳು ಸಮಾನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷುವತ್​ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 22, 2025 at 6:35 PM IST

ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22. ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋರಖ್‌ಪುರದ ವೀರ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಸಿಂಗ್ ತಾರಾಲಯದ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಮರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದರೆ ಸಮಾನ ರಾತ್ರಿ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಬಿದ್ದು, ಆ ವೃತ್ತವನ್ನು ದಾಟಿದಾಗ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 20 ಅಥವಾ 21ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಅಥವಾ 23ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ವಸಂತ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ಅಥವಾ 23ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಮಾರ್ಚ್ 20 ಅಥವಾ 21ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (Image Credit: Astronomer Amar Pal Singh)

ಈ ವರ್ಷದ ಶರತ್ಕಾಲದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಗಲುಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗುತ್ತವೆ.

ಈಗ ದಿನದ ಅವಧಿ ಕಡಿಮೆ: ಸೂರ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ದಿಕ್ಕು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತು 270 ಡಿಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದ ನಂತರ, ರಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಗಲುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಮರಪಾಲ್​ ಸಿಂಗ್​ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (Image Credit: Astronomer Amar Pal Singh)

ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವ ನೇರಳಾತೀತ, ಅತಿಗೆಂಪು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಿರಣಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿ ಉಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಲು ಸೌರ ಕನ್ನಡಕಗಳು, ಪಿನ್‌ಹೋಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಥವಾ ಸೌರ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಸೂರ್ಯ ವೀಕ್ಷಕ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷುವತ್​ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಭೂಮಿಯು 23.5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಓರೆಯಾಗಿರುವ ಅದೃಶ್ಯ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಭೂಮಿಯು ತನ್ನ ಅಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಓರೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಓರೆಯು ಸೂರ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಾಗ, ಅದರ ಕಿರಣಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಮಭಾಜಕದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಶರತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧವು ವಸಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧವು ವಸಂತಕಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧವು ಶರತ್ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಕಡೆಗೆ ವಾಲುತ್ತದೆ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (Image Credit: Astronomer Amar Pal Singh)

ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾನವ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂಬುದು ಹಲವು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನದಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋನದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ.

ಮಾಯನ್ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಚಿಚೆನ್ ಇಟ್ಜಾ ಪಿರಮಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ನೆರಳು ಹಾವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಇದನ್ನು ದೇವರು ಕುಕುಲ್ಕನ್ ಆಗಮನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಗ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ರೋಮ್‌ನಲ್ಲಿ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವನ್ನು ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ ಮತ್ತು ಋತುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇತಿಹಾಸ, ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತೀಯ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸಿಂಗ್ ಅವರು, ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯು ಕೇವಲ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಕೇತ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಈ ದಿನವು ಭೂಮಿಯ ಓರೆ ಮತ್ತು ಚಲನೆಯು ಮಾನವ ಜೀವನ, ಋತುಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಗಾಢ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ದಿನವು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ನಡುವಿನ ಅದ್ಭುತ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ (Image Credit: Astronomer Amar Pal Singh)

ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪರಿಣಾಮಗಳು:

  • ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯವು ಬಹುತೇಕ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
  • ನೆರಳಿನ ದಿಕ್ಕು ದಿನವಿಡೀ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ (ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ).
  • ಸೂರ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.
  • ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶರತ್ಕಾಲದ ಆರಂಭ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವಸಂತಕಾಲ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆ.

AUTUMN EQUINOXSHARAD SAMPATSEASONAL CHANGEವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿEQUAL DAY AND NIGHT

