ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಇಮೊಟೊರಾಡ್! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿದೆ
Published : September 20, 2025 at 11:15 AM IST
New Electric Cycle: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಇಮೊಟೊರಾಡ್ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಡೋಪ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ಇಮೊಟೊರಾಡ್ (EMotorad) ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಡೋಪ್ (Dope) . ಈ ಸೈಕಲ್ ಕೇವಲ ರೂ. 19,999 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಡಿಸೈನ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಫೀಚರ್ಸ್: ಡೋಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ 80 ಎಂಎಂ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಅಸಮ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಟೋ ಕಟ್-ಆಫ್ ಇ-ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಎಂಜಿನ್: ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 36 ವೋಲ್ಟ್, 250 ವ್ಯಾಟ್ ಮೋಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಯುವಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ 14-ಇಂಚಿನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು 24-ಇಂಚಿನ ನೈಲಾನ್ ಟೈರ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿವೆ. ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸಿಂಗಲ್-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಡೋಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬೈಸಿಕಲ್ 36 ವೋಲ್ಟ್ ಮತ್ತು 5.2 ಆಂಪಿಯರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಬೈಸಿಕಲ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು 2-3 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತೂಕ: ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಕಲ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 17 ಕಿಲೋಮೀಟರ್. ಇದು ಪೆಡಲ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗಂಟೆಗೆ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ಸೈಕಲ್ನ ತೂಕ 80 ಕೆಜಿ. ಈ ಸೈಕಲ್ 4.2 ಅಡಿಯಿಂದ 4.9 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಜನರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ವಾರಂಟಿ ವಿವರಗಳು: ಈ ಸೈಕಲ್ನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇಮೋಟಾರ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯು ವಾರಂಟಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಫ್ರೇಮ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳು, ಮೋಟಾರ್, ಮೋಟಾರ್ ಶೆಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ, ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ 2 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೆ (ಲೈಟ್ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್) 6 ತಿಂಗಳ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು?: ಈ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಮೋಟಾರ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಸೀ ಗ್ರೀನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
