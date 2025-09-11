$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ETV Bharat / technology

Who Is Larry Ellison?: ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಒರಾಕಲ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಮೂಲಕ ಲ್ಯಾರಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒರಾಕಲ್ ಕಾರ್ಪ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:10ರ ವೇಳೆಗೆ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್ ಸಂಪತ್ತು ದಿಢೀರ್ ಏರಿದೆ.

81 ವರ್ಷದ ಎಲಿಸನ್, ಒರಾಕಲ್‌ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಒರಾಕಲ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಇದು ಎಲಿಸನ್ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 101 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆದ ಜಿಗಿತದ ನಂತರ ಎಲಿಸನ್ ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು 393 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವರು 385 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕ ಡಾಲರ್ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್​ ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌ನ ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಿಗಿದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

2021ರಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಜೆಫ್ ಬೆಜೋಸ್ ಮತ್ತು ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಅರ್ನಾಲ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರು. ಈಗ ಸುಮಾರು 300 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದ್ದಾರೆ.

2000 ಡಾಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾರಂಭ: 1944ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಲಿಸನ್ ಕೇವಲ 2000 ಡಾಲರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒರಾಕಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 41ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸತತ 37 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿದ್ದ ಅವರು, 2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು. ಸೆಲ್​ಬೋಟ್​ ಓಡಿಸುವುದು, ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದು, ಟೆನಿಸ್ ಆಡುವುದು ಮತ್ತು ಗಿಟಾರ್ ನುಡಿಸುವುದನ್ನೂ ಇವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಯಿಯ ಲನೈ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವರು 2012ರಲ್ಲಿ 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರು.

ವೇಗ ಪಡೆದ ಒರಾಕಲ್‌ನ ಷೇರುಗಳು: ಈ ವರ್ಷ ಒರಾಕಲ್‌ನ ಷೇರುಗಳು ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.41ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ಜಿಗಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಎಲಿಸನ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಜಿಗಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಿಗಿತವಾಗಿದೆ.

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಆಗಬಹುದು ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಟೆಸ್ಲಾ ಷೇರು ಬೆಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಮಂಡಳಿ ಮಸ್ಕ್‌ಗೆ 1 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ ಬೃಹತ್ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದು ಅವರು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ, ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ರಿಲಿಯನೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು.

