ನೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿವು: ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೂಪರ್​, ರೇಂಜ್​ ಬಂಪರ್​! - ELECTRIC SCOOTERS WITHOUT LICENSE

Electric Scooters Without License: ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸ್ಕೂಟರ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ಗಳಿವೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ರೇಂಜ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ನೋ ಲೈಸೆನ್ಸ್​ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳಿವು (Photo Credit: odysse)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 10:02 AM IST

Electric Scooters Without License: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಬಡ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂಧನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸದೆ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ದೊಡ್ಡ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಅವುಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಉತ್ತಮ ರೇಂಜ್​ ಒದಗಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಲನಾ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಲಿನ್ಯ-ಮುಕ್ತ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಇವುಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 25 ಕಿ.ಮೀ ಒಳಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆರ್‌ಟಿಒ ನೋಂದಣಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಇವು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು, ಬಲವಾದ ವಿನ್ಯಾಸ, ಉತ್ತಮ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳವರೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

odysse Racer Neo: ಒಡಿಸ್ಸಿ ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಇದರ ರೇಸರ್ ನಿಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 52,000 ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ. ಇದು ನೋಂದಣಿ-ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇದನ್ನು ಓಡಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 90 ರಿಂದ 115 ಕಿ.ಮೀ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಇದು 2.7 Kwh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ 250 ವ್ಯಾಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸೌಂಡ್​ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ ಕೇವಲ 25 ಕಿ.ಮೀ. ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಯುವಕರು, ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಹುದು.

Ampere Reo 80: ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (GEML) ನಿಂದ ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೋ 80 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 63,405 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಂಪಿಯರ್ ರಿಯೊ 80 ಒಂದೇ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಲ್​ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 1.44 kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಗಲ್​ ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೇಂಜ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ 25 ಕಿ.ಮೀ.. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು ಐದೂವರೆ ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Ujaas eGo: ಉಜಾಸ್ ಇಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 250-ವ್ಯಾಟ್ ಮೋಟಾರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಗರಿಷ್ಠ 25 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಒಮ್ಮೆ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು 50 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯ ಸುಮಾರು 6 ಗಂಟೆಗಳು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ರೂ. 43,974 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 1.56 Kwh. ಈ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪರವಾನಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್ ಸ್ನೇಹಿ ಆಯ್ಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕಂಪನಿಯು ಒದಗಿಸುವ ಮಾರಾಟದ ನಂತರದ ಸೇವೆಯು ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು.

TAGGED:

