ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ!: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಯಿತು ಎರಡು ಶಾರ್ಟ್​ ಡೇಸ್​!! - SECOND SHORTEST DAY OF THE YEAR

ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ ಭೂಮಿ ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Tech Team Published : July 23, 2025 at 8:24 AM IST 3 Min Read

Second Shortest Day of the Year: ಜುಲೈ 22ರ ದಿನಾಂಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಕಡಿಮೆ ದಿನ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ.. ಭೂಮಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಜುಲೈ 22 ಸಾಮಾನ್ಯ 24-ಗಂಟೆಗಳ ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು 1.34 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ವೇಗವರ್ಧನೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ- ವೇಗವರ್ಧನೆ ಎಂದರೇನು?: ಸೂಕ್ಷ್ಮ-ವೇಗವರ್ಧನೆಯು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಅದು ವಸ್ತುವಿನ ವೇಗವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅಥವಾ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ವೇಗಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜುಲೈ 10 ಈ ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿನವಾಯಿತು. ಆ ದಿನ 1.36 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡುಗಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಇದರರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಬಾರಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2020 ರಿಂದ ಭೂಮಿಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ 'ಅಲ್ಪ-ದಿನ' ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯಪಾಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಅಟಾಮಿಕ್​ ಟೈಂ ಅನ್ನು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ‘negative’ ಅಧಿಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಟಾಮಿಕ್​ ಸಮಯ: ಅಟಾಮಿಕ್​ ಸಮಯವು ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಳೆಯುವ ಸಮಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮಾಪನವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಮಾಪನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಪರಮಾಣುಗಳ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಮಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಬಹಳ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವೇಗವರ್ಧನೆ: ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿಲ್ಲ. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಭೂಮಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗಿತು ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 1.34 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. ಈ ವರ್ಷ ಭೂಮಿಯು ದಾಖಲೆಯ ವೇಗದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು 1973 ರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಅಳತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ 2025 ಅನ್ನು ದಾಖಲೆಯ ವೇಗದ ವರ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಕಡಿಮೆ ದಿನವು ಜುಲೈ 10 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ (ಸುಮಾರು 1.36 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ). ಈಗ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕಿಂತ 1.34 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ‘ಕ್ಲೋಸ್​ ರನ್ನರ್-ಅಪ್’ ಆಗಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಳು ಮುಂದುವರಿದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ದಿನ (ಸುಮಾರು 1.25 ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ) ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ ಜುಲೈ 22 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2025 ರ ಎರಡನೇ ಕಡಿಮೆ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಇದನ್ನು 'ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಮಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ' ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿಯು ಏಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ?: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಖಗೋಳ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಎಳೆದಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವೇಗಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜುಲೈ 22 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ಅದೇ ಲೂನಾರ್​ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಈ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಸಾಗರಗಳ ಜೊತೆ ದೂರದ ಸಾಗರಗಳು ಸಹ ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೆಲವು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಿರುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಂದ್ರನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ದಿನಗಳನ್ನು ಉದ್ದಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದ ಮಾಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಸ್ಥಾನವು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 'ಶಾರ್ಟ್​ ಡೇಸ್​' ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಏರಲು ಮತ್ತು ಬೀಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳನ್ನು 'ಲೂನರ್​ ಟೈಡ್ಸ್​' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸಹ ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಮಂಜು ಕರಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕಲಕುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹವಾಮಾನ-ಚಾಲಿತ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಜಡತ್ವದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದಿನದ ಉದ್ದವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಭೂಕಂಪಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೋಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ತಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಮೈಕ್ರೋಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಷ್ಟು ತಳ್ಳಬಹುದು.