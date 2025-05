ETV Bharat / technology

eVehicle Invented By AU Students: ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬಳಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಡೀಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಾಗಿವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆ.ಭಾರ್ಗವಿ, ಬಿ.ಭಾರ್ಗವಿ, ಜಿ.ಸಾಯಿಪೂಜಿತ, ಚಿ.ಡಿ.ಎನ್.ಸತ್ಯಶ್ರೀ, ಎನ್.ವಿ.ಕೆ.ಎಯು ಅವರು ಮಹಿಳಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಇ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು. ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಚಾಂದನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ವಾಹನಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಅವರ ತಂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರತರಾದರು. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾ.ಎಂ.ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ಡಾ.ಎಂ.ರೇವತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ‘ಡೈನಾಮಿಕ್ ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೆಹಿಕಲ್’ನ ಮೂಲ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ರಚಿಸಿದರು. ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ವೈರ್​ಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಶೇ.90ರಷ್ಟು ತಲುಪಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪೇಟೆಂಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹೊಸ ಇವಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು (ETV Bharat)

ಸ್ಥಿರ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ಇವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.

ನಿರಂತರ, ತೊಂದರೆ-ಮುಕ್ತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಬಳಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ವಾಹನದ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೋಟಾರ್ ಡ್ರೈವರ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯುತ್ ಹರಿವಿಗಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲು ಸೌರ ಫಲಕ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು LED ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಕಂಟ್ರೋಲರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮಾಡಲು I2C ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಹಲವಾರು ಫೀಚರ್ಸ್​: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್

