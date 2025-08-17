Driving License Rules: ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ದಂಡದ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ತಟ್ಟಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನ್ ನೀಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚಲನ್ಗಳ ಬಳಿಕ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು? ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು? ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸತತವಾಗಿ ಮೂರು ಸಂಚಾರ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ ಅವರ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಒಂದೆರಡು ಹೊಸ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದಂಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧಗಳ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿ?: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು 2019 ರಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2019 ರಂದು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ಮಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅಂದಿನ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಚಾರ ತೊಂದರೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಕಡಿಮೆಯೇ?: ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಚಾರ ದಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು 2000 ರೂನಿಂದ 1000 ರೂಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರು ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವವರು 2,000 ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಈಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ 1,000 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹ: 2023 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 1,95,69,861 ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 32,04,44,50,545 ಆದಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್-ಗ್ರೌಂಡ್ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇಗದ ಚಾಲನೆ, ಅನುಚಿತ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸವಾರಿ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
- ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಮಾರಕ ಗಾಯಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ರೆ ದಂಡ ಗ್ಯಾರಂಟಿ.
- ಓವರ್ಲೋಡ್: ಹಿಂಬದಿ ಸವಾರರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಓಡಿಸಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಓವರ್ಲೋಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದವರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ.
- ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಚಲನ್ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಡ್ರಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್: ಕುಡಿದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಓಡಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕುಡಿದ ಮತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಿ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರೇ ಭಾರಿ ಸಂಚಾರ ದಂಡ ತೆತ್ತಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ, ಪಿಯುಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಝರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಿರಬೇಕು.
- ಬೈಕ್ ವಿಮೆ: ನಿಮ್ಮ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಬೈಕ್ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ವಿಮಾ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 1000 ರೂ. ಫೈನ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು.
ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡ ರಾಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರು ಸುಗಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಈ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇದೆ. ಅದರ ನಂತರವೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ರೆ ಅಮಾನತು ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಚಲನ್ಗಳನ್ನು ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚಲನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಚಲನ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದಾದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಕಳೆದುಹೋದರೆ, ಅವಧಿ ಮುಗಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಂಡರೆ ಹೊಸ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಫ್ಲೈನ್.
ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಈ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲು, ನೀವು https://parivahan.gov.in/ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಈಗ ಹೊಸ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು DL ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಂಬ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಅದರ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳು, ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ) ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾವತಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಆಫ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (RTO ಮೂಲಕ): ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ RTO (ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಕಚೇರಿ) ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕವೂ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ RTO ಕಚೇರಿಗೆ ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಹೊಸ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಾಗಿ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 2 ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ LLD ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಹಳೆಯ ಪರವಾನಗಿ, ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು RTO ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವಿವರಗಳಾದ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪರವಾನಗಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿದ್ದರೆ ಫಾರ್ಮ್ 1A (ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ FIR ನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.
|ವಾಹನದ ಪ್ರಕಾರ
|ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡ
|ಗೇರ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳು
|ಕನಿಷ್ಠ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
|ಗೇರ್ ಇಲ್ಲದ ವಾಹನಗಳು (50ಸಿಸಿ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ)
|ಕನಿಷ್ಠ 16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ಪೋಷಕರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಸಂಚಾರ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು.
ವಯಸ್ಸಿನ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
|ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳು
|8 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು.
18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಬೇಕು (ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳು).
ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ/ರಾಜ್ಯ-ಸಂಯೋಜಿತ ತರಬೇತಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳ ವಿಧಗಳು: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಗಿಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವಾಹನಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯ ಹಂತದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್: ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರ್ಮ್ನೆಂಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಮ್ನೆಂಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್: ಚಾಲನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇತರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ಪರ್ಮ್ನೆಂಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರರಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್: ಸರಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸಾಗಿಸುವಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 8 ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಆಸನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್: ಇದು ಹೊಂದಿರುವವರು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುವ ಕಾನೂನು ದಾಖಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ RTO ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರ್ಮ್ನೆಂಟ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
