Driverless Mini Buses: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಹಿತ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹೊಸ AI-ಆಧಾರಿತ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇನ್ನೋವೇಶನ್ ಹಬ್ ಆನ್ ಅಟಾನಮಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟಿಹಾನ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಚಾಲಕರಹಿತ ಬಸ್ ಸೇವೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಚಾಲಕರಹಿತ ವಾಹನವನ್ನು ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟಿಹಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜನರು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ವಾಹನಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.
ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಚಾಲಕರಹಿತ ಬಸ್ಗಳು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಎಮೆರ್ಜೆನ್ಸಿ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಬಸ್ನ ವೇಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಹನದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಐಐಟಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನಗಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯತ್ತ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲಕರಹಿತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆಸಕ್ತಿ: ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆಯು ಅನೇಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ. ಅವರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಟಿಹಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ಜಮ್ಮುವರೆಗಿನ 8,000 ಕಿ.ಮೀ.ಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಸೆನ್ಸಾರ್ - ಸಜ್ಜಿತ ಎಸ್ಯುವಿ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಸಫಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆಯು 35 ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಸಂಚಾರ ಮಾದರಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿತು. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು AI ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
