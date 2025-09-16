ETV Bharat / technology

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಚೀನಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಳ: ಟಿಕ್​ಟಾಕ್​ ಕುರಿತು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್​ ಜೊತೆ ಡೀಲ್​ಗಿಳಿದ ಟ್ರಂಪ್​!

America Deal with TikTok: ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ-ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಚೀನಾದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಕಳವಳ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 8:08 AM IST

America Deal with TikTok: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಆಡಳಿತ ಸೋಮವಾರ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಖಜಾನೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಕಾಟ್ ಬೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಡ್ರಿಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ‘ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅವರ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಮಾತುಕತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಚೀನಾದ ಕಡೆಯಿಂದ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಭದ್ರತೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಬೆಸೆಂಟ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ವಿವಾದದ ಮೂಲವು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಅದೇ ಕಾನೂನು. ಈ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಮೂಲದ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾನೂನಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಜನವರಿ 18 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಅನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಜನವರಿ 20ರಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದರು. ಅದು ನಿಷೇಧವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಗಡುವನ್ನು 75 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿತು. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಗಡುವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 17 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು.

ಗಡುವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಷ್ಟದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಜಕೀಯ ಅಂಶಗಳು ಸಹ ಮುಖ್ಯ: ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಬಿಡೆನ್ ಅದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಆದರೂ 2024ರ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್ ತಮ್ಮ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆ, ಶುಕ್ರವಾರ ಅಂತಿಮ ಸಭೆ: ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಿಯೋಗಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿಕ್‌ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು. ಈಗ ಶುಕ್ರವಾರ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಕ್ಸಿ ಜಿನ್‌ಪಿಂಗ್ ಅವರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್: ಟ್ರಂಪ್ ಸೋಮವಾರ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್​ಟಾಕ್​ ಕುರಿತು ಒಪ್ಪಂದವೊಂದು ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ‘ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯುವಕರು ತುಂಬಾ ಉಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್​ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

