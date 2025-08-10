Essay Contest 2025

ETV Bharat / technology

ಟಾಟಾ, ಕಿಯಾದಿಂದ ಮಹೀಂದ್ರಾವರೆಗೆ ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​! - 2025 EV CARS DISCOUNTS

Car Discounts: ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು ಶೇ.93ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 15,423 ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುರಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಮತ್ತು ಆಫರ್​ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

MG ZS EV CAR DISCOUNTS HYUNDAI CRETA EV CAR DISCOUNTS TATA ELECTRIC CAR DISCOUNTS KIA EV6 CAR DISCOUNTS
ಇವಿ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ 10 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ (Photo Credit: KIA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2025 at 11:53 AM IST

2 Min Read

2025 EV Cars Discounts: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ EV ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು 93% ರಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ Tata, Kia, MG ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆಪರ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Tata EV ಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: Tata Motors ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. Tiago EV, Punch EV, Nexon EV ಮತ್ತು Curve EV ರೂ. 40,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Harrier EV ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ Tiago EV ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ನಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ EV ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 ಕಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. eC3 ಕಾರು 12.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 13.53 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400 ಕಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV XUV400 ಕಾರು 2025 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ MY2024 ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. XUV400 ಕಾರು 15.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 17.69 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಕಾರು EC Pro ಮತ್ತು EL Pro ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಿಯಾ EV6 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 65.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿಯಾ EV6 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿವೆ. EV6 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಕಾರ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್

2025 EV Cars Discounts: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ EV ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು 93% ರಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ Tata, Kia, MG ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆಪರ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Tata EV ಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: Tata Motors ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. Tiago EV, Punch EV, Nexon EV ಮತ್ತು Curve EV ರೂ. 40,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Harrier EV ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ Tiago EV ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್‌ನಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ EV ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 ಕಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. eC3 ಕಾರು 12.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 13.53 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್‌ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400 ಕಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV XUV400 ಕಾರು 2025 ರ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ MY2024 ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. XUV400 ಕಾರು 15.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 17.69 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಕಾರು EC Pro ಮತ್ತು EL Pro ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಕಿಯಾ EV6 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​: ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 65.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿಯಾ EV6 ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಫೇಸ್‌ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್​ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿವೆ. EV6 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದೆ.

ಓದಿ: ಕಾರ್​ ಲವರ್ಸ್​ಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್

For All Latest Updates

TAGGED:

MG ZS EV CAR DISCOUNTSHYUNDAI CRETA EV CAR DISCOUNTSTATA ELECTRIC CAR DISCOUNTSKIA EV6 CAR DISCOUNTS2025 EV CARS DISCOUNTS

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಎಸ್​ಒಪಿ ಜಾರಿ: ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಿವು

ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜಿಮ್ ಲೊವೆಲ್ ನಿಧನ: ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್​ನಿಂದ ಚಂದ್ರನವರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ 750 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ!

ಹಳೆಯ ಬೈಕ್​​ನಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಕಿ.ಮೀ. ಕ್ರಮಿಸಿದ ತಂದೆ-ಮಗ: ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಅತೀ ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿತು ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.