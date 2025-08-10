2025 EV Cars Discounts: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ EV ಕಾರುಗಳ ಮಾರಾಟವು 93% ರಷ್ಟು ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅನೇಕ ಆಟೋ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಉದ್ದೇಶವು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು. ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ Tata, Kia, MG ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳು 1 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಆಪರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
Tata EV ಗಳ ಮೇಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: Tata Motors ಪ್ರಸ್ತುತ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. Tiago EV, Punch EV, Nexon EV ಮತ್ತು Curve EV ರೂ. 40,000 ರಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Harrier EV ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ Tiago EV ನಂತಹ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ನಂತಹ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ EV ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 ಕಾರು 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ಬ್ಯಾಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಸಿಟ್ರೊಯೆನ್ eC3 ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ 1.25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. eC3 ಕಾರು 12.90 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ 13.53 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗಿನ ಎಕ್ಸ್ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮಹೀಂದ್ರಾ XUV400 ಕಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV XUV400 ಕಾರು 2025 ರ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ MY2024 ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. XUV400 ಕಾರು 15.49 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 17.69 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ SUV ಕಾರು EC Pro ಮತ್ತು EL Pro ಎಂಬ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಿಯಾ EV6 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ರೂ. 65.90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿಯಾ EV6 ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಯಿತಿ ಹಳೆಯ ಸ್ಟಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆ ಸೇರಿವೆ. EV6 ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ಆಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಡಸ್ಟರ್