ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾತು ಕದ್ದಾಲಿಸಿತಾ ಸಿರಿ?; 95 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್​ಗೆ ಮುಂದಾದ ಆಪಲ್​

Published : 30 seconds ago

ಐಫೋನ್​ ಗೌಪತ್ಯೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಬದ್ಧತೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದು ಕದ್ದಾಲಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೊಂದು ಆಪಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಐಫೋನ್​ನ ವರ್ಚುಯಲ್​ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಸಿರಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, 95 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಮೊಕದ್ದಮೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೊಂದು ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್​ ಕೋರ್ಟ್​ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ತೀರ್ಪು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಗೌಪ್ಯತೆ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನಿದು ಮೊಕದ್ಧಮೆ?: ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವರ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸಿರಿ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್​ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುರಿತು ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್​ ಸುದ್ದಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಲೇಖನ ಆರೋಪಿಸಿತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವರ್ಗ - ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಹೊಂದಿರುವ ದಿ ವುಡ್​ ಲಾ ಘಟಕವೂ 2019ರ ಆಗಸ್ಟ್​​ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೇವಲ ಹೇ ಸಿರಿ ಎಂಬ ಶಬ್ಧವನ್ನು ವರ್ಚುಯಲ್​ ಅಸಿಸ್ಟಂಟ್​ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್​ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಗಾರ್ಡಿಯನ್​ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್​​ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯೂ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮಾಡುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಆಪಲ್​ ಸಿರಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 17, 2014 ರಿಂದ ಐಫೋನ್​ ಖರೀದಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಿರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ 10 ಮಿಲಿಯನ್​ ಅಮೆರಿಕನ್​ ಗ್ರಾಹಕರು, ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಕ್ಲೈಮ್​ ಮಾಡಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಂದಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ?: ಸದ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಸಿರಿ ಚಾಲಿತ ಸಾಧನ ಹೊಂದಿರುವವರು ಗರಿಷ್ಠ ಅಂದಾಜು 20 ಡಾಲರ್​ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಎಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್​ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸೆಟಲ್​ಮಂಟ್​ ನಿಧಿಗೆ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದು ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ಲೈಮ್‌ಗಳ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಕೇವಲ 3ರಿಂದ 5ರಷ್ಟು ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಹಕರು ಕ್ಲೈಮ್​‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 30 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ವಕೀಲರು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಣವು ಅಮೆರಿಕ ಜಿಲ್ಲಾ ತೀರ್ಪು ಜೆಫ್ರಿ ವೈಟ್​​ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸೆಟಲ್​ಮೆಂಟ್​ ಟರ್ಮ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಫೆ 14ರಂದು ನಡೆಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿತಾ ಆಪಲ್​?: ಈ ಆರೋಪವೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್ ಜನರ ಖಾಸಗಿತನ ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ​ ಫೆಡರಲ್​ ವೈರ್ ​ಟ್ಯಾಪಿಂಗ್​ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಟೇಟಸ್​ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಪಲ್​​ ಈ ಆರೋಪ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಟ್ರಯಲ್​ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ ವಕೀಲರು ಮಾತ್ರ ಆಪಲ್​ ತಪ್ಪು ನಡೆಸಿದ್ದು, ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ನಷ್ಟ ಭರಿಸಲು 1.5 ಬಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದೆ.