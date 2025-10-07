ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಚಿತ್ರ ಸೆರೆಹಿಡಿದ ನಾಸಾದ ರೋವರ್!
Interstellar Comet 3I/ATLAS: ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢ ಧೂಮಕೇತು ಅನ್ನು ನಾಸಾದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದು ಅನ್ಯಲೋಕದ ತನಿಖೆಯೇ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿಯೇ ಎಂಬುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2025 at 10:41 AM IST
Interstellar Comet 3I/ATLAS: ನಾಸಾದ ಮಾರ್ಸ್ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ನಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಫೋಟೋ ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಮಂಗಳದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ, ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ವಸ್ತುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರು ಆಕಾರವು ದೀರ್ಘ-ಮಾನ್ಯತೆ ಚಿತ್ರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಉದ್ದವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ನಾಸಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಅಂತರತಾರಾ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಮಂಗಳದ ಬಳಿ ಹಾದುಹೋದ ಧೂಮಕೇತು ಸರಿಸುಮಾರು 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 60 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದಲೂ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮೊದಲ ಚಿತ್ರಗಳು: ಮಂಗಳದ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿರುವ NASAದ ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುವಾಗ ಅಂತರತಾರಾ ಧೂಮಕೇತು (Interstellar Comet) 3I/ATLAS ಅನ್ನು ಫೋಟೋ ಸೆರೆಹಿಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 46 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಧೂಮಕೇತುವು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸ್ಟೀಫನ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಮಿಯೋನ್ ಸ್ಕ್ಮೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹವ್ಯಾಸಿ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು NASAದ ಕಚ್ಚಾ ಚಿತ್ರ ಡೇಟಾಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ರೋವರ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ಕ್ಯಾಮ್-ಝಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ಮಂಗಳದ ಆಕಾಶವನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ದಾಟುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತುವಂತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಊಹಿಸಲಾದ ಸ್ಥಳದ ಬಳಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಸುಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಪರ್ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಂದು ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ನೋಟವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾಸ್ಟ್ಕ್ಯಾಮ್-ಝಡ್ನಿಂದ 20 ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ಊಹಿಸಲಾದ ಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಕರೋನಾ ಬೋರಿಯಾಲಿಸ್ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಮಸುಕಾದ ಅಂಶವನ್ನು ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ’ ಎಂದು ಸಿಮಿಯೋನ್ ಸ್ಕ್ಮೌಸ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಅಂತರತಾರಾ ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS ಅನ್ನು ಮೊದಲು ನಾಸಾ ಜುಲೈ 1ರಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಿತು. 2017 ರಲ್ಲಿ 'ಔಮುವಾಮುವಾ', 2019 ರಲ್ಲಿ 2I/ಬೋರಿಸೊವ್ ಮತ್ತು ಈಗ ಅಂತರತಾರಾ ಧೂಮಕೇತು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಪಥವು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ದೀರ್ಘವೃತ್ತದ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧೂಮಕೇತುಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ 3I/ATLAS ಹೈಪರ್ಬೋಲಿಕ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅವಿ ಲೋಬ್, 3I/ATLAS ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿರಬಾರದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಬ್, ಧೂಮಕೇತು ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅನ್ಯಲೋಕದ ಶೋಧಕವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಧೂಮಕೇತುವಿನ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಧೂಮಕೇತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
3I/ATLAS ನ ವೈರಲ್ ಚಿತ್ರವು ಹೊಳೆಯುವ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಧೂಮಕೇತು ಅನ್ಯಲೋಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉದ್ದನೆಯು ರೋವರ್ನ ಮಾಸ್ಟ್ಕ್ಯಾಮ್-ಝಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುವ ದೀರ್ಘ ಮಾನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿತ್ರಣವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಉದ್ದವಾದ ಅಥವಾ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದಂತೆ ಕಾಣುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣದ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಭೂಮ್ಯತೀತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಭೂಮಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯೇ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಧೂಮಕೇತು 3I/ATLAS ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹತ್ತಿರದ ವಿಧಾನವು 1.8 ಖಗೋಳ ಘಟಕಗಳು (ಸುಮಾರು 170 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೈಲುಗಳು) ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಅಂತರಕ್ಕಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಎಸ್ಎ) ಧೂಮಕೇತುವು ಸೌರವ್ಯೂಹದ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಧೂಮಕೇತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರತಾರಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತಾಗಿದೆ.
