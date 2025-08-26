Cybertruck 5 Star Safety Rating: ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಚಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಆಡಳಿತ (NHTSA) ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ವಾಹನ ಈಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಉನ್ನತ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿತು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮುಂಭಾಗದ ಡಿಕ್ಕಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಮುಂಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ 4 ಸ್ಟಾರ್ ಪಡೆದಿದೆ.
ಇದು ಸೈಡ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಇದು ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಾರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಫುಲ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಳಿಸಿತು. ರೋಲ್ಓವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ತನ್ನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿತು. ವಾಹನವು ಕೇವಲ 12.4 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ರೋಲ್ಓವರ್ ರಿಸ್ಕ್ ತೋರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೋಲ್ಓವರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ ಆಗದೇ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಿತು.
Cybertruckの衝突テスト！キャビンがしっかり守られている📐 #Tesla #Cybertruck pic.twitter.com/zGfiK2VP3X— wady📐 (@wady) August 26, 2025
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರಕ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗ ಅದು ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ತನ್ನ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಮಾಡೆಲ್ 3, ಮಾಡೆಲ್ ಎಸ್, ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ವೈ ನಂತಹ ವಾಹನಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ NHTSAಯ ಉನ್ನತ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿವೆ.
ಈಗ ಸೈಬರ್ ಟ್ರಕ್ಗೆ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಸ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಗೊಂಡಿವೆ. ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಕ್ಸೋಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಟೆಸ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಅನುಮಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು. ಅಪಘಾತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರವಾದ, ಕಠಿಣ ರಚನೆಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಅಥವಾ ಇದು ಕೇವಲ ವಿನ್ಯಾಸದ ಗಿಮಿಕ್ ಆಗಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಆ ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರೀ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಲವಾದ ಬಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ-ಗ್ರಹಿಸುವ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂದು ಟೆಸ್ಲಾ ಈಗ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಲಾ ಸಿಇಒ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಲಾ ಸೈಬರ್ಟ್ರಕ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸುರಕ್ಷತಾ ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
