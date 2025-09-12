ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್!; ಮಕ್ಕಳು, ಯುವಕರೇ ಟಾರ್ಗೇಟ್!
Cyber Fraud Online Video Gaming: ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಜನರು ಮೋಸಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 15 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯುವಕರು ವಂಚಕರ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
Published : September 12, 2025 at 3:07 PM IST
Cyber Fraud Online Video Gaming: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಅವುಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳು ಈಗ ಆಟವಾಡಲು ಮಾತ್ರವೇ ಅಥವಾ ಸೈಬರ್ ಗೂಂಡಾಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರನ್ನು ವಂಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ವಂಚನೆ: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನ ಲಿಂಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆ್ಯಪ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಯುವಕ ಮೊದಲು ರೂ.2,000 ಹಾಕಿದನು ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.
ಯುವಕ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ರೂ.20,000 ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ID ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಸ್ಕ್ಯಾಮರ್ ಅವನಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ರೂ. 17,500 ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆರೋಪಿ ಎಲ್ಲ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಡಿಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವನ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಲಾಯಿತು.
ಶಿಮ್ಲಾದ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಿನ (ಐಜಿಎಂಸಿ) ಹಿರಿಯ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ. ದಿನೇಶ್ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ‘ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕರೆತರುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಮಗುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ 17 ವರ್ಷದ ಹದಿಹರೆಯದವರಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೀಲ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪ್ರತಿ ವಾರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು? : ಗೇಮಿಂಗ್ ಜನರನ್ನು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅದರ ಮೂಲಕವೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಮ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸುಮಾರು 40 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಮ್ಲಾ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ಗೆ ಒಟ್ಟು 32,000 ಕರೆಗಳು ಬಂದವು. ಅದರಲ್ಲಿ 648 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 79 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾವು 2025ರ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 46 ಸಾವಿರ ಕರೆಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 423 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದರೆ, 59 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶಿಮ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025 ರಲ್ಲಿ 15 ರಿಂದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಕರ ಕೇವಲ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
‘ಟೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ’: ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಅದರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಟಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಲವು ಆಟಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಂಚನೆಗಳು ಹಣದ ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಟಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅವರನ್ನು ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟೀನ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಂತಹ ಗೇಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಟದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ಆಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾದಾಗ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ನಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಿ ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ಹವ್ಯಾಸ: ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವುದರಿಂದ ಹಣ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ‘2024 ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಟ್ಟು 32 ಸಾವಿರ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ) ಸುಮಾರು 46 ಸಾವಿರ ಕರೆಗಳು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ದೂರುಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಿವೆ’ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಪಿ ವಿಪನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೂಂಡಾಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳು ಗೇಮಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಇದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ 1930 ಅಥವಾ cybercrime.gov.in ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಎಂದು ಡಿಎಸ್ಪಿ ವಿಪನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳು?
- ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ (Instagram/Facebook) ಹಣಗಳಿಕೆಯ ಆಮಿಷ.
- ನಕಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ಆಮಿಷ.
- ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್/ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು.
- ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಆಟಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ.
ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ತಂಡಗಳಿಂದ ಅಭಿಯಾನ: ಡಿಎಸ್ಪಿ ವಿಪಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪೊಲೀಸರು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಂಚನೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹಿಮ್ಟೆಕ್ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜು, ಗ್ರಾಮೀಣ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಶಿಮ್ಲಾದ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬದಲಿಗೆ ಹೊರಾಂಗಣ ಗೇಮಿಂಗ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಅಂತಾ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು!: ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯಸನವು ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಐಜಿಎಂಸಿ ಶಿಮ್ಲಾದ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ವಂಚನೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಗೇಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ವಿಪಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇದರ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟ. ಶಿಮ್ಲಾದ ಭಟ್ಟಾಕುಫರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮನೋವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಶೋಭನಾ, ‘ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಡೋಪಮೈನ್ನ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳು ‘ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುವ ನಡವಳಿಕೆ’ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರಾ ಭಂಗ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗೇಮ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು WHO ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
