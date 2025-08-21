Kulasekarapattinam Spaceport: ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವನ್ನು 2026-27 ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಎಂಬ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (SSLV) ಬಳಸಿ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾನೊಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳಂತಹ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಲು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ISRO) ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣವು ಮಾರ್ಚ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ SSLV ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು 2027 ರಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು 2026-27ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 985.96 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜುಲೈ 31 ರವರೆಗೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 389.58 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮರುಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಥಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ (NGEs) SSLV ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಉಡಾವಣಾ ತಾಣವು ಇಸ್ರೋದ SSLV ವರ್ಗದ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವೀಯ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ SDSC SHAR ನಿಂದ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸೂರ್ಯ ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಧ್ರುವ ಕಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ (SSPO) ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಭೂ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಾಕೆಟ್ನ ಕುಶಲತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಂಗ್ ಗಮನಿಸಿದರು.
ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ SSLV ಯಿಂದ SSPO ಗೆ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸುಮಾರು 300 ಕೆಜಿಯಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ SDSC SHAR ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಉಪಯುಕ್ತ ಪೇಲೋಡ್ಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಓದಿ: ಅಗ್ನಿ -5 ಯಶಸ್ವಿ: ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕಣ್ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾಶ!; ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?