50dB ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್​, 61.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ - 'CMF ಬಡ್ಸ್ 2' ಸೀರಿಸ್​ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಲಾಂಚ್ - CMF BUDS 2 SERIES LAUNCHED

CMF ಬಡ್ಸ್ ( Photo Credit: Nothing )

By ETV Bharat Tech Team Published : April 30, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : April 30, 2025 at 11:10 AM IST 3 Min Read

CMF Buds 2 Series Launched: CMF ಬೈ ನಥಿಂಗ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'CMF ಫೋನ್ 2 ಪ್ರೊ' TWS ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್​ ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಿರೀಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು 'CMF ಬಡ್ಸ್ 2a', 'CMF ಬಡ್ಸ್ 2', ಮತ್ತು 'CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್' ಎಂಬ ಮೂರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. CMF ತಂದಿರುವ ಈ ಹೊಸ ಬಡ್ಸ್ ಸಿರೀಸ್​ ಬೆಲೆ ರೂ. 2199 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. CMFನ ಹೊಸ ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು 50dBವರೆಗಿನ ನಾಯ್ಸ್​ ಕ್ಯಾನ್ಸಿಲೇಷನ್​ (ANC) ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಆಯಾ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು 61.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ TWS ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಈ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು 'CMF ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ 2' ನಂತೆಯೇ ಡಿಸೈನ್​ ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. CMF 'ಬಡ್ಸ್ 2a', 'ಬಡ್ಸ್ 2', 'ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್' ಬೆಲೆಗಳು​: CMF ಬಡ್ಸ್ 2a ಬೆಲೆ: ರೂ. 2,199

CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಬೆಲೆ: ರೂ. 2,699

CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಬೆಲೆ: ರೂ. 3,299 CMF 'ಬಡ್ಸ್ 2a', 'ಬಡ್ಸ್ 2', 'ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್' ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: CMF ಬಡ್ಸ್ 2a ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಆರೆಂಜ್​

ಲೈಟ್​ ಗ್ರೇ

ಡಾರ್ಕ್​ ಗ್ರೇ

CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಲೈಟ್​ ಗ್ರೀನ್​

ಡಾರ್ಕ್​ ಗ್ರೇ

ಆರೆಂಜ್​ CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಲೈಟ್​ ಗ್ರೇ

ಬ್ಲ್ಯೂ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​​ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. CMF ಬಡ್ಸ್ 2a: ಈ ಮಾದರಿಯ ಇಯರ್‌ಬಡ್‌ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸಪರೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 42dB ANC, ಡೆರಾಗ್ ಟ್ಯೂನಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12.4mm ಬಯೋ-ಫೈಬರ್ ಡ್ರೈವರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ 2.0, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 4 HD ಮೈಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಥಿಂಗ್ X ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾದ 110ms ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​​ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP54 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿವೆ. CMF ಬಡ್ಸ್ 2a (Photo Credit: Nothing) ಈ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ANC ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಈ 'ಬಡ್ಸ್ 2a' ಮಾದರಿಯು 35.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​​ 43mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೂ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ 460mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜ್‌ನಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು 5.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು. CMF ಬಡ್ಸ್ 2: ಈ 'CMF ಬಡ್ಸ್ 2' 48dB ಹೈಬ್ರಿಡ್ ANC ಸಪೋರ್ಟ್​, ಡೈರಾಕ್ ಆಪ್ಟಿಯೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ 11mm PMI ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ 2.0, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೋ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿ 3.0 ಹೊಂದಿರುವ 6 HD ಮೈಕ್ಸ್​, ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 3.0, ನಥಿಂಗ್ X ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 110ms ವರೆಗೆ ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP55 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. CMF ಬಡ್ಸ್ 2 (Photo Credit: Nothing) ANC ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಈ TWS ಇಯರ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 55 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಇಯರ್‌ಫೋನ್ಸ್​ 53mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ 460mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹ ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಂತರ 5.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದು. CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್: ಇವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50dB ಹೈಬ್ರಿಡ್ ANC ಸಪೋರ್ಟ್​, ಹೈ-ರೆಸ್ LDAC, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೆನ್ಸೇಷನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 12mm LCP ಡ್ರೈವರ್‌ಗಳು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಬಾಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 2.0, ಸ್ಪೇಷಿಯಲ್ ಆಡಿಯೊ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, 6 HD ಮೈಕ್ಸ್​, ಕ್ಲಿಯರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ 3.0, ವಿಂಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ 3.0, ನಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ 110msವರೆಗೆ ಲೋ-ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಮಾದರಿಯು ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP55 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. CMF ಬಡ್ಸ್ 2 Plus (Photo Credit: Nothing) ಈ TWS ಇಯರ್‌ಬಡ್ಸ್​ ANC ಆಫ್ ಆಗಿರುವಾಗ 14 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ 61.5 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್​ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ 'CMF ಬಡ್ಸ್ 2 ಪ್ಲಸ್' ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡಲಿದ್ದು, 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 7.5 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಓದಿ: ಇಸ್ರೋ-ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವದ 'ನಿಸಾರ್​ ಮಿಷನ್​' ಉಡಾವಣೆಗೆ​ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ಣ: ಏನಿದರ ವಿಶೇಷತೆ?

Last Updated : April 30, 2025 at 11:10 AM IST