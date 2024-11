ETV Bharat / technology

BTS-2024ಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ; ಎಐ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಘೋಷಣೆ

By ETV Bharat Karnataka Team

ನಿಪುಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯರಾದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಇಂಟೆಲ್, ಆಕ್ಸೆಂಚರ್, ಐಬಿಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಎಫ್‌ಎಸ್‌ಐ ಕನ್ಸೋರ್ಟಿಯಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಐದು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಎಂಒಯುಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎಂಒಯುಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1,00,000 ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ವೃತ್ತಿಪರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 70 ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಡೀಪ್ ಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ. AI for ALL, AI for Youth ಮತ್ತು Unnati ನಂತಹ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಐನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 20,000+ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಟೆಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಂಚರ್ 10,000 ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೆ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತು ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತರಬೇತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಐ ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ 50,000 ಜನರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಐಬಿಎಂ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- BTS 2024ವನ್ನು ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಸಂಪರ್ಕ (ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು), ಮೆಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ (ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ-ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು) ಮತ್ತು ಇನ್ನೋವರ್ಸ್ (ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಪ್ಲಗ್-ಮತ್ತು-ಪ್ಲೇ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಮೂಲಮಾದರಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ತರಬೇತಿ) ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರು ಸ್ತಂಭಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್​ಅಪ್​ಗಳನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

