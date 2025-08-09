Sim Box Scam: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಹೊಸ-ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫೋನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?... ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ. ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದು ‘ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್’ ವಂಚನೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾವೋಸ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವ ಶಿಬಿರಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಚೀನೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಈಗ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಗರಣವನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ.
ಹೌದು, ವಂಚಕರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ಭಾರತದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಮಂಚೇರಿಯಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನ್ನಾರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಹಿಡಿದ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದವು. ಈ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
1024 ಜನರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕಾಲ್ಸ್: ಅಪರಾಧಿಗಳು ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ (VoIP) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿದೇಶಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲಾಂಗ್-ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಪರೇಟರ್ (ILDO) ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳದೆ ಅವರು ರೂಟರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕರೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಟೆಲಿಕಾಂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಈಗ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಸೈಬರ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಸ್ಸಾಂ, ಮಣಿಪುರದಂತಹ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಸಿಮ್ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಕರೆಗಳು ಅಥವಾ SMS ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನಿಷ್ಠ 16 ದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ 1,024 ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಗರಿಷ್ಠ 1,024 ಜನರಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗೋಲ್ಡನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಫೋನ್ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಸೆಟಪ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಬಲಿಪಶುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಡೇಟಾ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಚೀನೀ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
‘ಸಂಚಾರ್ ಸಾಥಿ’ಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ: ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕರೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ನೋ ನಂಬರ್’ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊದಲು +91 ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಶಂಕಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು DoT ಪೋರ್ಟಲ್ https://sancharsaathi.gov.in/ ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು ನೀವು 1963 ಅಥವಾ 1800110420 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಜಂಟಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 20,323 ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಘಟಕ (EOU) ಎಲ್ಲಾ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ EOU ಎಡಿಜಿ ನಯ್ಯರ್ ಹಸ್ನೈನ್ ಖಾನ್, ಕೆಲವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಭದ್ರತೆ, ನಾಗರಿಕರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸುಪೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅವರು ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಉಪ-ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ನಿಯಮಿತ ಸಂವಹನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧದ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪವಾಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಎಡಿಜಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿ ವಿನಯ್ ತಿವಾರಿ ಸಿಮ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಂಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಿಪಿಟಿಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯ ವಿಧಾನಗಳು, ವಿದೇಶಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಸಿಮ್ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಸಹ ಕೇಳಲಾಯಿತು.
ಡಿಐಜಿ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾನವ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಧಿಲ್ಲೋನ್, ಎಸ್ಪಿ ಅಮರಕೇಶ್ ಡಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕ (ಭದ್ರತೆ) ಪಾಟ್ನಾ ರಾಜೀವ್ ರಂಜನ್ ಹಾಗೂ ಜಿಯೋ, ಏರ್ಟೆಲ್, ಬಿಎಸ್ಎನ್ಎಲ್ ಮತ್ತು ವೋಡಾ ಐಡಿಯಾದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
