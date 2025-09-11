ಮೋದಿ-ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಭೇಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ ಬಿವೈಡಿ ತಂಡ ಭಾರತಕ್ಕೆ
BYD to visit India: ಚೀನಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನ ದೈತ್ಯ BYD ಕಂಪನಿಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದೆ.
Published : September 11, 2025 at 10:18 AM IST
BYD to visit India: ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಸ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ BYD, ಭಾರತದಲ್ಲಿ BYD Atto 2 ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಚೀನಾ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಬದಲಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ BYD ಚೀನಾದಿಂದ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ. BYD ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರೀ ಸುಂಕದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
BYD ಇಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ BYD ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ Atto 2 ಮಾದರಿಯ ಕಾರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸಿದೆ.
ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಲು ಅದರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. BYD ಇಂಡಿಯಾದ MD ಕೆಟ್ಸು ಜಾಂಗ್ ಕೂಡ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಿವೈಡಿ ಮಾತುಕತೆ: ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ BYD ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಬಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಒಲೆಕ್ಟ್ರಾ ಜೊತೆ BYD ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದ ಹೊಂದಿದೆ. ಟ್ರಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ BYD ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ BYD ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಾರುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ BYD ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕಾರುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಸಹ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿತ್ತು. ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ BYDಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸುಧಾರಿಸಿವೆ.
₹17-25 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳು: ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಕಂಪನಿ ವಿನ್ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ 2 ಮಾದರಿಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ರೂ.20 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಬಿವೈಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟೊ 2 ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಡಾನ್ ಅನ್ನು ರೂ.17-25 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆಯ ಕಾರುಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಟ್ಟೊ 3 ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 7 ಸೇರಿದಂತೆ 4 ಮಾದರಿಯ ಕಾರುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
