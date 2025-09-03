Chandra Grahan 2025: ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾದಿಂದ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಓಷಿಯಾನಿಯಾದವರೆಗಿನ ಸುಮಾರು 7 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ಕೇವಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘಟನೆಯಲ್ಲ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವ ಹಂಚಿಕೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಜಾಗತಿಕ ಗೋಚರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ದಶಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ, ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಸಮಯ, ಗೋಚರತೆ ಮತ್ತು ಈ ಅದ್ಭುತ ರಾತ್ರಿ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಸಂಭವಿಸುವುದು ಯಾವಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ ಐತಿಹಾಸಿಕವೇಕೆ?: ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳು ಆಯ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮುಂಬರುವ ವಿಸ್ಮಯ 7 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಅಂದ್ರೆ ಬಹುತೇಕ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೇಂದ್ರ ನೆರಳು ಬಿದ್ದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿದಾಗ ನೀಲಿ ತರಂಗಾಂತರಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಂದ್ರನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ಮಟ್ಟದ ಗೋಚರತೆ ಅಪರೂಪ ಎಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಮಯ, ಚಂದ್ರನ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಭೌಗೋಳಿಕ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಸಂಭವಿಸದಿರಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣ 2025: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ಮತ್ತು 8ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಭಾದ್ರಪದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಮಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7ರ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 9.57 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 1.26 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪೂರ್ಣ 3 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವುದರಿಂದ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಆಕಾಶ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಖಗೋಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ಗಾಢ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ - ಸುಮಾರು 82 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಂ ಸಂಭವಿಸುವ ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗಿದೆ.
ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಮಯಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾ, ಯುರೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಅಮೆರಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಓಷಿಯಾನಿಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಭಾಗವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುವ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು TimeAndDate.com ಅಥವಾ NASA ಗ್ರಹಣ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಟೈಂ ಟೂಲ್ಸ್ ಬಳಸಬಹುದು.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಈ ಬಾರಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಗೋಚರಿಸುವ ಅದ್ಭುತ ಆಕಾಶ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಉತ್ತಮ ವೀಕ್ಷಣಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಕನ್ನಡಕ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣು, ಬೈನಾಕ್ಯುಲರ್ಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.
ಸೂತ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂತ ಕಾಲ (ಗ್ರಹಣದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅಶುಭ ಗಳಿಗೆ) ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ 9 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನರು ತಿನ್ನುವುದು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಗಳು ಸೂತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಗ್ರಹಣವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಬಲ ಸಮಯ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯ ಉಪಚಾರವಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಕಾಶ. ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣದ ಮೂಲಕ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಹೇಗೆ ವಕ್ರೀಭವನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಧೂಳು, ಏರೋಸಾಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಜಗತ್ತಿನ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಖಗೋಳ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು, ಚಂದ್ರನ ಭೌಗೋಳಿಕತೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
