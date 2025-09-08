ETV Bharat / technology

ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಎಫೆಕ್ಟ್​, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್​! TATAದಿಂದ BMWವರೆಗೂ ತಗ್ಗಿದ ಕಾರು ಬೆಲೆಗಳು

Car Prices Drop: ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈಗ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ. ಟಾಟಾದಿಂದ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂವರೆಗಿನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ.

FESTIVE SEASON GST EFFECT INDIAN CAR MARKET TATA TO BMW CARS PRICE
ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ (Photo Credit: BMW)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 12:26 PM IST

4 Min Read

Car Prices Drop: ಹಬ್ಬದ ಋತು ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿ ಕನಸು ಕಾಣುವವರಿಗೆ ಇದು ಸಕಾಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್, ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ, ರೆನಾಲ್ಟ್, ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಕಾರುಗಳ ಆನ್ ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ 2ರಿಂದ 9ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾರುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್‌ಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

4 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 1200 ಸಿಸಿ (ಪೆಟ್ರೋಲ್) ಅಥವಾ 1500 ಸಿಸಿ (ಡೀಸೆಲ್)ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಂಜಿನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಶೇ.28ರಿಂದ 18ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದ (ಶೇ.28 ರಷ್ಟು ಜಿಎಸ್‌ಟಿ + ಶೇ.22 ರಷ್ಟು ಸೆಸ್) ದೊಡ್ಡ ಕಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಯುವಿಗಳ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಈಗ ಶೇ.40ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರುಗಳ ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಯನ್ನು ಶೇ.18 ಅಥವಾ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇದು ಶೇ.45-50ರವರೆಗೆ ಇತ್ತು. ಕೋಟಕ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಶನಲ್ ಈಕ್ವಿಟೀಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಡಿತ ಆನ್-ರೋಡ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಶೇ.5-8ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿತ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಾಟಾ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು 75,000 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತ ಟಾಟಾ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಪೋರ್ಟ್‌ಪೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾವ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ಕಾರುಮಾಡೆಲ್​ಇಳಿಕೆರಿಟೇಲ್​ ಬೆಲೆ
ಟಾಟಾಟಿಯಾಗೋರೂ. 75,000ರೂ. 4,99,990
ಟಾಟಾಟಿಗೋರ್​ರೂ. 80,000ರೂ. 5,99,990
ಟಾಟಾಆಲ್ಟ್ರೋಜ್ರೂ. 1.10 లక్షలుರೂ. 6,89,000
ಟಾಟಾಪಂಚ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ರೂ. 85,000ರೂ. 6,19,990
ಟಾಟಾನೆಕ್ಸಾನ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUVರೂ. 1.55 లక్షలుರೂ. 7,99,990
ಟಾಟಾಕರ್ವ್ ಮಿಡ್-ಸೈಜ್ SUVರೂ. 65,000ರೂ. 9,99,990
ಟಾಟಾಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUVರೂ. 1.4 లక్షలుರೂ. 14,99,990
ಟಾಟಾಸಫಾರಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUVರೂ. 1.45 లక్షలుರೂ. 15,49,990
  • ರೆನಾಲ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು 96,395 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಟ್ರೈಬರ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 53,695 ರೂ.ಗಳಿಂದ 80,195 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕೈಗರ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 53,695 ರೂ.ಗಳಿಂದ 96,395 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಕ್ವಿಡ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 40,095 ರೂ.ಗಳಿಂದ 54,995 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
  • ಮಹೀಂದ್ರಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಬೊಲೆರೊ/ಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ ಮಾದರಿಗಳು ರೂ. 1.27 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ, XUV3XO ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ರೂ. 1.40 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ, XUV3XO ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರವು ರೂ. 1.56 ಲಕ್ಷ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ಥಾರ್ 2WD ಡೀಸೆಲ್ ಮಾದರಿಯು 1.35 ಲಕ್ಷ ರೂ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕಾರುಮಾಡೆಲ್ಇಳಿಕೆರಿಟೇಲ್​ ಬೆಲೆ
ಮಹೀಂದ್ರಾಬೊಲೆರೊరూ.1.27 లక్షలురూ.9,81,400
ಮಹೀಂದ್ರಾಬೊಲೆರೊ ನಿಯೋ రూ.1.27 లక్షలురూ.9,96,600
ಮಹೀಂದ್ರಾXUV 3XO (ಪೆಟ್ರೋಲ್)రూ.1.4 లక్షలురూ.7,99,000
ಮಹೀಂದ್ರಾXUV 3XO (ಡೀಸೆಲ್)రూ.1.56 లక్షలురూ.9,99,001
ಮಹೀಂದ್ರಾಥಾರ್ 2WD (ಪೆಟ್ರೋಲ್​) రూ.1.35 లక్షలురూ.11,50,001
ಮಹೀಂದ್ರಾಥಾರ್ 2WD (ಡೀಸೆಲ್) రూ.1.01 లక్షలురూ.16,12,000
ಮಹೀಂದ್ರಾಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್రూ.1.01 లక్షలురూ.13,76,599
ಮಹೀಂದ್ರಾಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ Nరూ.1.45 లక్షలురూ.13,99,200
ಮಹೀಂದ್ರಾಥಾರ್ ರಾಕ್ಸ್రూ.1.33 లక్షలురూ.12,99,000
ಮಹೀಂದ್ರಾXUV 700రూ.1.43 లక్షలురూ.14,49,000
  • ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.01 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ-ಎನ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್‌ಯುವಿ 700 ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 1.43 ಲಕ್ಷ ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನ ಮೊದಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೊಸ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
  • ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ತನ್ನ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ. 8-10 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ 7 ಎಸ್‌ಯುವಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ.
  • ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್ 7 ಎಸ್‌ಯುವಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು 9 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 1.25 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್ 5 ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 6.3 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 93.7 ಲಕ್ಷ ರೂ., ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಎಕ್ಸ್ 1 ಬೆಲೆಯನ್ನು 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊಸ ಬೆಲೆ 50.6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
  • ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಸಿ.ಭಾರ್ಗವ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಆಲ್ಟೊ ಕಾರಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 40,000-50,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಗನ್ ಆರ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 60,000-67,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಂಟೆಗೆ 4,850 ರೂ. ಖರ್ಚು: ಭಾರತೀಯರಿಗಾಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಿದೆ ಮೆಟಾ ಹಿಂದಿ ಎಐ ಚಾಟ್​ಬಾಟ್

Last Updated : September 8, 2025 at 12:26 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

FESTIVE SEASONGST EFFECTTATA TO BMW CAR PRICEಕಾರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆCAR PRICES DROP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.