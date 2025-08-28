EV Car World Record: ಸದ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರೊಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 450 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರು ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಾರು, ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್-ವೀಲರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಚೀನಾದ BYD ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ BYD ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 472.41 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ ಆರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
472.41 km/h! At ATP Automotive Testing Papenburg, YANGWANG U9 Track Edition test vehicle breaks the world EV top speed record, rewriting the rulebook with a history-making run that pushes EV performance into a whole new dimension. This isn’t just speed, it’s the future on… pic.twitter.com/PnQotjOyvK— BYD (@BYDCompany) August 26, 2025
BYD ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಈ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಪೆನ್ಬರ್ಗ್ (ATP) ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿಯೇ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ ಆರ್ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕಾರು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, ಹಾಗೆಯೇ 0 ರಿಂದ 60, 0 ರಿಂದ 100 ಮತ್ತು 0 ರಿಂದ 400 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.
ಆದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ BYD ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಆಯಿತು. ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 472.41 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ R ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗಂಟೆಗೆ 431.45 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.
ಈ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 391.94 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ BYD ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಅನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಸ್ಸೆಂಜ್ ಓಡಿಸಿದರು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೋಟಾರ್ 555 kW ಅಥವಾ 755 PS ಪವರ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 2,207 kW ಅಥವಾ 3,000 PS ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪವರ್-ಟು-ವೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 1,200 PS ಆಗಿದೆ. ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ R ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 1,571 kW ಅಥವಾ 2,017 PS ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪವರ್-ಟು-ವೇಟ್ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 978 PS ಆಗಿದೆ.
ಈ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ ಸುಧಾರಿತ ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಗಾಗಿ ಇದು BYD e4 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ Dsus-X ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.
ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ವೇಗವರ್ಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಂಜಿನ್ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಒದಗಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಪರ್ಕಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 1200V ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಾಹನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BYD ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಕಾರು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಡಕ್ಟ್ ಟೇಪ್ನಿಂದ ಕವರ್ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಏರ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
