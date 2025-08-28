ETV Bharat / technology

EV Car World Record: ಈ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು.. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-ಕಾರು ಯಾವುದು, ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು (Photo Credit: X/BYD)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2025 at 10:30 AM IST

Updated : August 28, 2025 at 10:48 AM IST

EV Car World Record: ಸದ್ಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರೊಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 450 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರು ಯಾವುದು, ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಕಾರು, ಅದರ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಫೋರ್​-ವೀಲರ್​ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಚೀನಾದ BYD ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ದಾಟುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ BYD ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಕಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಾಜಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 472.41 ಕಿ.ಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ ಆರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. ಈ ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

BYD ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಈ ದಾಖಲೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಜರ್ಮನಿಯ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಪೆನ್‌ಬರ್ಗ್ (ATP) ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ ಆರ್ ಹೈಪರ್‌ಕಾರ್ ಜುಲೈ 2025 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕಾರು ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ, ಹಾಗೆಯೇ 0 ರಿಂದ 60, 0 ರಿಂದ 100 ಮತ್ತು 0 ರಿಂದ 400 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು.

ಆದ್ರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್​ BYD ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ಆಯಿತು. ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 472.41 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ R ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಗಂಟೆಗೆ 431.45 ಕಿಮೀ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಈ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್​ ಎಡಿಷನ್​ ಸುಮಾರು 80 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರನ್​ನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮಾಣಿತ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 391.94 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಿತು.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್​ BYD ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಅನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಡ್ರೈವರ್​ ಮಾರ್ಕ್ ಬಾಸ್ಸೆಂಜ್ ಓಡಿಸಿದರು. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹೈಪರ್‌ಕಾರ್ ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಮೋಟಾರ್ 555 kW ಅಥವಾ 755 PS ಪವರ್​ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು 2,207 kW ಅಥವಾ 3,000 PS ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದರ ಪವರ್​-ಟು-ವೇಟ್​ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 1,200 PS ಆಗಿದೆ. ಹೋಲಿಸಿದರೆ ರಿಮ್ಯಾಕ್ ನೆವೆರಾ R ನಾಲ್ಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 1,571 kW ಅಥವಾ 2,017 PS ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪವರ್​-ಟು-ವೇಟ್​ ಪ್ರತಿ ಟನ್‌ಗೆ 978 PS ಆಗಿದೆ.

ಈ ವೇಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆವೃತ್ತಿಯು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಈ ಹೈಪರ್‌ಕಾರ್ ಸುಧಾರಿತ ಟಾರ್ಕ್ ವೆಕ್ಟರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ಗಾಗಿ ಇದು BYD e4 ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ Dsus-X ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್​ ಬಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್‌ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ, ವೇಗವರ್ಧನೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್​ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಹನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬಲ ಮತ್ತು ಸವಾರಿ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಟ್ರ್ಯಾಕ್-ಫೋಕಸ್ಡ್​ ಯಾಂಗ್ವಾಂಗ್ U9 ತೀವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಕೂಲಿಂಗ್​ ಒದಗಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಥರ್ಮಲ್​ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೈಪರ್‌ಕಾರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 1200V ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಾಹನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು BYD ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಕಾರು ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದರ ಬಾಡಿ ಪ್ಯಾನೆಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಡಕ್ಟ್ ಟೇಪ್‌ನಿಂದ ಕವರ್​ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಏರ್​ ಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

