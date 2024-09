ETV Bharat / technology

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ವಾಚ್​ ಮೂಲಕ ಟ್ಯಾಪ್​ ಆ್ಯಂಡ್​ ಪೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಬೋಟ್​! - TAP AND PAY IN BOAT

By ETV Bharat Tech Team

Boat Watches to Get Tap and Pay: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ವಾಚ್​ಗಳು ಇಂದು ಬಹುಪಯೋಗಿ ಆಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಟಚ್​ ಕೈಗಡಿಯಾರಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೌದು, ಬೋಟ್ ವೇರಬಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ತನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಬೋಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ (ಪಿಒಎಸ್) ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೋಟ್ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ (GFF) 2024 ರಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್‌ನ ಟೋಕನೈಸೇಶನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವ ಬೋಟ್​ನ ಅಧಿಕೃತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಬೋಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪೇ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಕಂಪನಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಕಾರ, ಬೋಟ್ ತನ್ನ ಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ವಾಚ್‌ಗಳನ್ನು POS ಟರ್ಮಿನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಪೇ ವಿಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ.