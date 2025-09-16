ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
BMW S 1000 R Launched: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ "BMW S 1000 R" ಬೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 16, 2025 at 12:37 PM IST
BMW S 1000 R Launched in India: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್. ಐಷಾರಾಮಿ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ BMW ಮೋಟಾರ್ರಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ‘BMW S 1000 R’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್-ನೇಕೆಡ್ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ BMW ಮೋಟಾರ್ರಾಡ್ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್ (CBU) ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ರೂ. 19.90 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.
BMW S 1000 R ಎಂಜಿನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಈ ಬೈಕ್ 999cc, ಇನ್-ಲೈನ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 170 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 3.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 km/h ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಈ BMW ಬೈಕ್ 199 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೈಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
BMW S 1000 R ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೋಡ್ಸ್ಟರ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮೂರು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು M ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. "M" ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಲೈಟ್ ವೈಟ್/M ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ‘ಸ್ಪೋರ್ಟ್’ ಮಾದರಿಯು ಬ್ಲೂಫೈರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: ಇದು 6.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳು, ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೊ, ABS ಪ್ರೊ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು USB-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಆಪ್ಶನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು: ಸವಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೈಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಆಪ್ಶನಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೊ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೀಲೆಸ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಟೆಡ್ ಗ್ರಿಪ್ಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ M ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಲೈಟ್ವೇಟ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
