ನ್ಯೂ ಲುಕ್, ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಎಂಜಿನ್ ಹೊಂದಿರುವ BMW ಬೈಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ! ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

BMW S 1000 R Launched: ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ "BMW S 1000 R" ಬೆಸ್ಟ್​ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್​ಗಳ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

BMW ಬೈಕ್ (Photo Credit- BMW)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
BMW S 1000 R Launched in India: ಬೈಕ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್​ ನ್ಯೂಸ್​. ಐಷಾರಾಮಿ ಬೈಕ್ ತಯಾರಕ BMW ಮೋಟಾರ್‌ರಾಡ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸ ‘BMW S 1000 R’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಹೈಪರ್-ನೇಕೆಡ್ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಎಲ್ಲಾ BMW ಮೋಟಾರ್‌ರಾಡ್ ಶೋ ರೂಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಯೂನಿಟ್ (CBU) ಆಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ರೂ. 19.90 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದೆ.

BMW S 1000 R ಎಂಜಿನ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​: ಈ ಬೈಕ್ 999cc, ಇನ್-ಲೈನ್ ನಾಲ್ಕು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 170 hp ಪವರ್ ಮತ್ತು 114 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಕೇವಲ 3.2 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 km/h ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 250 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ BMW ಬೈಕ್ 199 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಎಂಜಿನ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಬೈಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

BMW S 1000 R ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಇದು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ರೋಡ್‌ಸ್ಟರ್ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮುಂಭಾಗವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಸ್ಟಾರ್ಮ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು M ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. "M" ಲೋಗೋ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಗಳು ಲೈಟ್ ವೈಟ್/M ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ‘ಸ್ಪೋರ್ಟ್’ ಮಾದರಿಯು ಬ್ಲೂಫೈರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಬೈಕ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್: ಇದು 6.5-ಇಂಚಿನ TFT ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೈಕ್ ಸವಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹಲವು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೈನಾಮಿಕ್ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳು, ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ ಪ್ರೊ, ABS ಪ್ರೊ, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಹಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದು USB-C ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಕೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪ್ಶನಲ್​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು: ಸವಾರರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬೈಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಲು ಕೆಲವು ಆಪ್ಶನಲ್​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಡ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಪ್ರೊ ರೈಡಿಂಗ್ ಮೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೀಲೆಸ್ ರೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಿಟೆಡ್​ ಗ್ರಿಪ್​ಗಳು ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯಂ M ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್, ಲೈಟ್​ವೇಟ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್​ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೇಸಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

