ಕೆಂಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ 'ಚಂದ'ಮಾಮ: ಅಪರೂಪದ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಜನ
Blood Moon: ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಭಾನುವಾರದ ಅಪರೂಪದ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡಿ ಆನಂದಿಸಿದರು.
Blood Moon: ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಜನರು ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಗ್ರಹಣ ರಾತ್ರಿ 9:57ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 3 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಸುಮಾರು 82 ನಿಮಿಷಗಳು ನಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12:22ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಿತು. ಆಗ ಚಂದ್ರ ತನ್ನ ಹಾಲಿನ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ.
ಜನರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅದ್ಭುತ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕತ್ತಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗದ ಜನರು ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಕಾಶ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿದರು. ಚಂದ್ರ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ. ಆದರೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯಿತು.
ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಗರಗಳ ಜನರು ಗ್ರಹಣ ನೋಡಲು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಾಲಯ (PMML)ದಲ್ಲಿರುವ ನೆಹರೂ ತಾರಾಲಯ ಭವ್ಯವಾದ ಚಂದ್ರನ ಕಾರ್ನೀವಲ್ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ದೂರದರ್ಶಕಗಳ ಮೂಲಕ ಚಂದ್ರನನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿದರು. ಖಗೋಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಯುವಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಬ್ಲಡ್ ಮೂನ್ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8:58ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ 2:25ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಗ್ರಹಣದ ಒಟ್ಟು ಅವಧಿ 5 ಗಂಟೆ 27 ನಿಮಿಷ ಆಗಿತ್ತು. ರಾತ್ರಿ 11:01ಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸಿತು. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತಾಮ್ರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿತು.
2018 ಜುಲೈ 27ರ ನಂತರ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ?: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಒಂದು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ. ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಿರಣಗಳು ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡಲು ವಿಶೇಷ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದ್ರೆ 2028 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾನುವಾರ ಗೋಚರಿಸಿದ ಗ್ರಹಣ 2022ರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಿದ ಲಾಂಗ್ ಟೈಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ, ಭಾಗಶಃ ಮತ್ತು ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಖಗೋಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಭೂಮಿ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸರಳ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಚಂದ್ರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕತ್ತಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಬದಲು ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಭಾಗಶಃ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಭೂಮಿಯ ನೆರಳು ಚಂದ್ರನ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಪೆನಂಬ್ರಲ್ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವನ್ನು ನೋಡುವುದು ಕಷ್ಟ.
ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಟ್ಟು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೆಂಗಳೂರು, ಲಡಾಖ್ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೂರದರ್ಶಕಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣದಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ನೋಡಲು ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಖಗೋಳ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಂದ ನಿರಾಶೆ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು.
ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪುರಾಣಗಳಿವೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಆಹಾರ, ನೀರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಗ್ರಹಣಗಳು ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹುಟ್ಟಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆರ್ಯಭಟ ಅವರ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
