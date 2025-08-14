ETV Bharat / technology

ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೂರದ Black Hole​ ಪತ್ತೆ!

Black Hole Discovery: ವಿಶ್ವವು ನಿಗೂಢಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಕಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಹೋಲ್​ವೊಂದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..

ನಿಗೂಢತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತೀ ದೂರದ Black Hole​ ಪತ್ತೆ (Photo Credit: X/Black Hole)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 11:57 AM IST

Black Hole Discovery: ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡುಬರದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಹೋಲ್​ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಬಳಿಕ ಕೇವಲ 500 ಮಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು ಎಂದು ತಂಡ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಈಗಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಶೇ.3ರಷ್ಟಿದ್ದಾಗ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಆರಂಭಿಕ ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಅವುಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾಸಾದ ಜೇಮ್ಸ್ ವೆಬ್ ದೂರದರ್ಶಕದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹುಡುಕಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದ ಆಂಥೋನಿ ಟೇಲರ್, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ನಾವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ CAPERS-LRD-z9 ಎಂಬ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. James Webb Telescope ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ Milkyways ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು ಈ ಹುಡುಕಾಟದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಗೆಲಾಕ್ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ?: CAPERS-LRD-z9 ಎಂಬ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಸಣ್ಣ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ ಗೆಲಕ್ಸಿಗಳ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಅವು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಈ ನಿಗೂಢ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಚನೆಯ ಮೊದಲ 1.5 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಈಗ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ? ಹೊಸದಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ತೂಕವು ಸೂರ್ಯನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಗಿಂತ ಸುಮಾರು 300 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ, ಅದರ ತೂಕವು ಅದರ ಗೆಲಾಕ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಟ್ಟು ತೂಕದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಸೂಪರ್‌ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ಪ್ರಕಾರವೂ ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಸೂಪರ್ನೋವಾದ ಆಚೆಗಿನ ಕಥೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಎಂದರೆ ಬೃಹತ್ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಾವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಫೋಟ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಂಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಫೋಟದ 240 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅದರ ಹೊಳಪು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಯಿತು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ನಕ್ಷತ್ರವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇದ್ದವು ಎಂದು ಹಳೆಯ ಆರ್ಕೈವ್ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ತೋರಿಸಿವೆ. ಇದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಬಳಿ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಂತಹ ಸಾಂದ್ರೀಕೃತ ವಸ್ತುವೊಂದು ಸುತ್ತುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಲನವಲನಗಳು: ಸಂಶೋಧಕರ ಪ್ರಕಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದವು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಅದು ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯ ತೀವ್ರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವು ನಕ್ಷತ್ರದೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು. ಆಗ ಸೂಪರ್ನೋವಾ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಸೂಪರ್ನೋವಾ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಅನಿಲ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಮೊದಲ ಹೊಳಪು ಬಂದಿತು. ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ದಟ್ಟವಾದ ಅನಿಲದ ಮೋಡಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಎರಡನೇ ಹೊಳಪು ಬಂದಿತು. ಈ ಘರ್ಷಣೆಯ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವು ದೊಡ್ಡ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಯಾಗಿತ್ತು.

