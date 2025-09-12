ETV Bharat / technology

ಬಂತು ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್: ಐಫೋನ್​, ಗೂಗಲ್​ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್‌ ಫೋನ್‌ಗಳ​ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​!

Big Billion Days sale: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಗೂಗಲ್, ಆ್ಯಪಲ್​ ಫೋನ್​ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

FLIPKART BIG BILLION DAYS SALE 2025 IPHONE 16 OFFERS GOOGLE PIXEL SMARTPHONES FLIPKART
ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ (Photo Credit: Apple and Google store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 12, 2025 at 9:57 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Big Billion Days sale 2025: ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್​ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9, ಐಫೋನ್ 14, ಐಫೋನ್ 15, ಐಫೋನ್ 16 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಿದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ 24 ಗಂಟೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ರೂ.34,999ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈಗ ಕಂಪನಿ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲೂ ಡೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಮೇಲಿನ ಡೀಲ್‌ಗಳು: ಮಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಐಫೋನ್ 14 ರೂ. 41,999ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ರೂ. 2,000ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ ರೂ. 39,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 17 ಸರಣಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ 69,900 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಐಫೋನ್ 16ರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ದೈತ್ಯ ಐಫೋನ್ 16 ಅನ್ನು 51,999 ರೂ.ಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವಂತಾಗಲಿವೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ 69,999 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 5,000 ರೂ.ಗಳ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ವೇಳೆ ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಬೆಲೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ರೂ 89,999 ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ರೂ 5,000 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿಯೂ ಸೇರಿದೆ.

Google Pixel 9 Offers: ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯ ನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ನ 12GB RAM / 25GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರ 34,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದನ್ನು 64,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್, 2024 ರಲ್ಲಿ 79,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಡೀಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 45 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ: ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಜೊತೆಗೆ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್ ಸಹ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಗೂಗಲ್‌ನ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಸೀರಿಸ್​ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10, ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್‌ಗಳು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಮುಂಬರುವ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿವೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ 2025 ಆಫರ್: ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಇತರ ಸದಸ್ಯರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಿಂದ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ವಿನಿಮಯವಾಗಿ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಡಿತದ ಜೊತೆಗೆ, ಯುಪಿಐ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಇಎಂಐ ಯೋಜನೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಡೀಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ನಾಣ್ಯಗಳಂತಹ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಸ 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​

For All Latest Updates

TAGGED:

BIG BILLION DAYS SALE 2025IPHONE 16 OFFERSGOOGLE PIXEL SMARTPHONESಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್BIG BILLION DAYS SALE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ, IRS ಅಧಿಕಾರಿ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್: ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮಕ್ಕಳು!

$393 ಬಿಲಿಯನ್ ಸಂಪತ್ತು! ಮಸ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ಲ್ಯಾರಿ ಎಲಿಸನ್​ ಈಗ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಸಿರಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಎನ್​ಫೀಲ್ಡ್​ ಬೈಕ್​ಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ: ರಾಯಲ್​ ಆಗಿಯೇ ಧರೆಗಿಳಿದ ದರ!

ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆದು ಅತ್ಯಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದ ರೈತ: ಇವರು ತೆಗೆದ ಇಳುವರಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.