ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್, ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಇಲ್ಲಿವೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ಗಳ ಡಿಟೇಲ್ಸ್!
Festival Sale 2025 Offers: ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಬಂಪರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಲಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.
Published : September 20, 2025 at 1:46 PM IST
Festival Sale 2025 Offers: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೀಲ್ಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರಾಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿವೆ. ಇವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 23 ರಿಂದ ‘ಅಮೆಜಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್’ ಮತ್ತು ‘ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆದಾರರು 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಮಾರಾಟಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕ್ರೋಮಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಸವ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು, ಇಯರ್ಬಡ್ಗಳು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ವಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು, ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ-ಬುಕಿಂಗ್ ಡೀಲ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹಬ್ಬದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಅಮೆಜಾನ್, ಕ್ರೋಮಾ, ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈ ಮಾರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ? ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಅಂತಹ ಜನರಿಗೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನೀವು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ಪನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಏರ್ M2 ನಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಆಪಲ್ ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಸೀರಿಸ್ ಆಫರ್ಸ್: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9 ರಂದು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಸೀರಿಸ್ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದರ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ‘ಐಫೋನ್ 17’, ‘ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್’, ‘ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ’ ಮತ್ತು ‘ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಖಾಲಿಯಾದವು. ಆದ್ರೆ ‘ಐಫೋನ್ 17’, ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಏರ್ ಇನ್ನೂ ವಿಜಯ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಕ್ರೋಮಾ ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಬೆಲೆಗಳು, ಆಪರ್ಸ್: ಬೆಲೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿಯು ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಅನ್ನು ರೂ. 82,990 ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ‘ಐಫೋನ್ 17 ಏರ್’ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 1,19,990 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಮೂರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ‘iPhone 17’ ಮೇಲೆ 6,000 ರೂ. ಮತ್ತು ‘iPhone 17 Air’ ಮೇಲೆ 4,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ AIR M2 ಆಪರ್ಸ್: ಈ ಆಪಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ನ MRP ರೂ.85,900, ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.75,990 ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ರೂ.72,190 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ರೂ.8,333 ರ ನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಎಮ್ಐಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರೂ.53,010 ವರೆಗಿನ ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ರೂ.3,800 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3) ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್: ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ (3) ಕಾರ್ಲ್ ಪೀ ಅವರ ಯುಕೆ ಮೂಲದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ನಥಿಂಗ್ನಿಂದ ಬಂದ ಮೊದಲ ಟ್ರೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ರೂ. 79,999ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಫೋನ್ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದರೂ ಬೆಲೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಯಿತು.
ಆದ್ರೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ರೂ. 34,999 ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಧನದ ಮೇಲೆ ರೂ. 45,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಾರಾಟದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡೀಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಯಾವುದೇ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಯಿತಿ + ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒಳಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿನ ಹಿಡನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆಫರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಆಫರ್ಸ್: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು S ಪೆನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ S24 ಸೀರಿಸ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ರೂ. 129,999 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೂ. 83,499 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ರೂ. 59,990 ರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
39,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್24: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24 ತನ್ನ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 3 ಚಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಸ್ ಸೇಲ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೂ. 39,999 ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಖರೀದಿಸಲು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಿನೋಸ್ 2400 ರೂಪಾಂತರದ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂ. 79,999 ರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S24ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ರೂಪಾಂತರವು ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಮೌಲ್ಯದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ 6.2-ಇಂಚಿನ ಡೈನಾಮಿಕ್ AMOLED 2X ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP + 12MP + 10MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 4000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
