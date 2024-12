ETV Bharat / technology

ನ್ಯೂಇಯರ್​ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ​ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಪ್ಲಾನ್​ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?: ಇಲ್ಲಿವೆ 500 ರೂ.ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಪ್ಯಾಕೇಜ್! - TOP 5 PREPAID PLANS INDIA

By ETV Bharat Tech Team

Best Prepaid Plans for New Year: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಕೆಲ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್​ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳ ಆಫರ್​ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ

ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪೇಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಇದೀಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬೆಸ್ಟ್​ ಆಫರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್​ಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರೂ.500 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

BSNL ರೂ. 485 ಪ್ಲಾನ್​: ಲಾಂಗ್​ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್​

ವಾಯ್ಸ್​ ಕಾಲ್ಸ್​: ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು STD ಕರೆಗಳು

ಅನಿಯಮಿತ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು STD ಕರೆಗಳು ಡೇಟಾ: ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB (ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ ಸ್ಪೀಡ್​ 40 Kbps ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ)

ದಿನಕ್ಕೆ 1.5GB (ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರ ಸ್ಪೀಡ್​ 40 Kbps ಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ) SMS: ದಿನಕ್ಕೆ 100 SMS

ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ: 82 ದಿನಗಳು

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಉಚಿತ ಕಾಲರ್ ಟ್ಯೂನ್ಸ್​ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಬಿಎಸ್​ಎನ್​ಎಲ್​ ಯೋಜನೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡದೆಯೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸ್ಥಿರ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಕರೆ ಸೇವೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಏರ್‌ಟೆಲ್ ರೂ.379 ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಯಾಕ್: ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ 5G ಜೊತೆಗೆ ಹೈ-ಸ್ಪೀಡ್ ಡೇಟಾ