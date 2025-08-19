World Photography Day 2025: ಇಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಜನರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ ಬಯಸುವಿರಾ? ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ DSLR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಖರೀದಿಸುವ ಆಶಯ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ನೀವು ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿರಲಿ. ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದು.
Nikon Z8: ನಿಕಾನ್ Z8ನ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಕಾನ್ Z8 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಾಡಿ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿಕಾನ್ Z8 ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎರಡನ್ನೂ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ.
Nikon Z8 ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಟೈಪ್: ಮಿರರ್ಲೆಸ್
- ಸೆನ್ಸಾರ್: ಫುಲ್-ಫ್ರೇಮ್
- ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್: ನಿಕಾನ್ Z
- ISO ರೇಂಜ್: 64-25,600 (102,400 ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ)
- ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಸೈಜ್/ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್: 3.2-ಇಂಚುಗಳು, 3.69m-ಡಾಟ್
- ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 8K, 60p, 12-ಬಿಟ್
- ತೂಕ: 2.01 lb (910g) ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ
- ಗಾತ್ರ: 5.6 x 4.7 x 3.3-ಇಂಚುಗಳು (144 x 118.5 x 83 mm)
- ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್: ಸಿಂಗಲ್ SD UHS-II ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ CFexpress/XQD ಕಾರ್ಡ್
- ಬೆಲೆ: 3,43,990 ರೂ.
ವಿಡಿಯೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು N-Log, ProRes ಮತ್ತು RawHQ ನಂತಹ ಹಲವಾರು ಉತ್ತಮ - ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಿಲ್ಗಳಿಗೆ ಇದು 120FPS ವೇಗದಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಂತಹ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಇದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಲೋ-ಲೈಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಸ್ಟ್ರೋಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ನೈಟ್ ವಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಕಾನ್ Z8 ಗಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಉತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿನಿಮಯವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
Sony A7R V : ಈ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಫೀಚರ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ.. ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಸಹ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ AI - ಆಧಾರಿತ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಫುಲ್-ಫ್ರೇಮ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
Sony A7R V ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಟೈಪ್: ಮಿರರ್ಲೆಸ್
- ಸೆನ್ಸಾರ್: ಫುಲ್-ಫ್ರೇಮ್
- ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್: E ಮೌಂಟ್
- ISO ರೇಂಜ್: 100 - 3200 (50 -102,400 ವಿಸ್ತರಣೆ)
- ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಸೈಜ್/ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್: 3.2-ಇಂಚು / 9.44M ಡಾಟ್
- ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 8K/25p ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್
- ತೂಕ: ಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇರಿದಂತೆ 1.59 ಪೌಂಡ್ / 723 ಗ್ರಾಂ
- ಗಾತ್ರ: 5.16 x 3.82 x 3.23-ಇಂಚು / 131 x 97 x 82 ಮಿಮೀ
- ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್: ಡ್ಯುಯಲ್ UHS-II SD/CFexpress ಟೈಪ್ A ಸ್ಲಾಟ್ಸ್
- ಬೆಲೆ: 2,90,990 ರೂ.
ಸೋನಿ A7R V ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಲ್ - ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೃಹತ್ 61MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಶಾಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಲಾಗದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಸ್ಟಿಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು, 8K ನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
A7R V ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಉದ್ಯಮ-ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ AI-ಚಾಲಿತ ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಾಹನಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜನರು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಫೋಟೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ನೆರಳುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹ ಇದು ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆ. 8 ಸ್ಟಾಪ್ಗಳ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ - ಬೆಳಕಿನ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
Canon EOS R7: ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ಬೆಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಚಿತ್ರಿಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
Canon EOS R7 ವಿಶೇಷತೆಗಳು
- ಟೈಪ್: ಮಿರರ್ಲೆಸ್
- ಸೆನ್ಸಾರ್: 34.4MP APS-C
- ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್: RF (ಅಥವಾ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ EF ಮತ್ತು EF-S)
- ISO ರೇಂಜ್: 100-32,000, 51,200 ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು..
- ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಸೈಜ್/ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್: 0.39-ಇಂಚು, 2.36 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಟ್ಸ್ OLED EVF
- ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 4K UHD 60p
- ತೂಕ: 1.17 ಪೌಂಡ್ಗಳು (530 ಗ್ರಾಂ)
- ಗಾತ್ರ: : 5.20 x 3.56 x 3.61-ಇಂಚುಗಳು (132 x 90 x 92 ಮಿಮೀ)
- ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್: 2x SD/SDHC/SDXC ಮತ್ತು UHS-II
- ಬೆಲೆ: 1.48.999 ರೂ.
ಕ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ EOS R7 ಹೆಚ್ಚಿನ ಫುಲ್-ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಬಲ್ಲದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಗಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರು ಅದರ APS-C ಸೆನ್ಸಾರ್ನಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದ್ದರೂ, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಆರಂಭಿಕರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಟೂಲ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ, ಹಗುರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. R7 7 ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಇನ್-ಬಾಡಿ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (IBIS) ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಬಹಳ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದೆ. IBIS ಎಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸರ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ಡ್ಯುಯಲ್ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ಗಳಂತಹ ಇತರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾದ ಏಕೈಕ ನ್ಯೂನತೆಯೆಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ APS-C ಲೆನ್ಸ್ಗಳ (RF-S) ಸೀಮಿತ ಆಯ್ಕೆಗಳು. ಕ್ಯಾನನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕ್ರಾಪ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ರೇಂಜ್ ಅನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ.
Sony A7R IV: ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. A7R IV ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
Sony A7R IV ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಟೈಪ್: ಮಿರರ್ಲೆಸ್
- ಸೆನ್ಸಾರ್: ಫುಲ್-ಫ್ರೇಮ್
- ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್: ಸೋನಿ E
- ISO ರೇಂಜ್: 100-32,000 (50-102,400 ವಿಸ್ತರಣೆ)
- ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಸೈಜ್/ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್: 0.5-ಇಂಚು, 5.76 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಟ್ಸ್ OLED EVF
- ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 4K 30FPS
- ತೂಕ: 23.5 oz (665g)
- ಗಾತ್ರ: 5.1 x 3.8 x 3.1-ಇಂಚುಗಳು (129 x 96 x 78 mm)
- ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್: ಡ್ಯುಯಲ್ UHS-II SD
- ಬೆಲೆ: 2,48,989 ರೂ.
ಸೋನಿ A7R V, A7R IV ಗಿಂತ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ. ನಮ್ಮ ಸೋನಿ A7R IV ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದರ ಬೃಹತ್ 61-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ, ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಖಗೋಳ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸೋನಿ A7R III ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಟಚ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಸೋನಿ A7R IV ಇನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. A7R V ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ A7R IV ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಕೆಲವೇ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮದುವೆಗಳು, ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಭೂದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿವೆ. ನೀವು ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ, Sony FE 14mm f/1.8 GM ಲೆನ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.
Nikon Z fc: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಜೆಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವಾಗಿದ್ದು, Z fc ಬಳಸಲು ಸಂತೋಷಕರ ಮತ್ತು ನೋಡಲು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ.
Nikon Z fc ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
- ಟೈಪ್: ಮಿರರ್ಲೆಸ್
- ಸೆನ್ಸಾರ್: 21MP APS-C
- ಲೆನ್ಸ್ ಮೌಂಟ್: ನಿಕಾನ್ Z
- ISO ರೇಂಜ್: 200-51,200 (204,800 ವಿಸ್ತರಣೆ)
- ವ್ಯೂಫೈಂಡರ್ ಸೈಜ್/ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್: 0.39-ಇಂಚು, 2.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಟ್ಸ್ OLED EVF
- ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: 4K UHD 30p
- ತೂಕ: 0.98 ಪೌಂಡ್ಗಳು (445g)
- ಗಾತ್ರ: 5.31 x 3.7 x 1.73-ಇಂಚುಗಳು (135 x 94 x 44mm)
- ಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಟೈಪ್: SD/SDHC/SDXC (UHS-I ಸಪೋರ್ಟ್ಡ್)
- ಬೆಲೆ: 77,582 ರೂ.
ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಇದು ಒಂದು. ಇದು ಸುಂದರವಾದ, ಕಾಲಾತೀತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾವಾಗಿದ್ದು, ಬಳಸಲು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಅನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲು, ಅವರ ಮುಖಗಳ ಮೇಲೆ ಪಿನ್-ಶಾರ್ಪ್ ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು ಸೀದಾ ಬೀದಿ ಫೋಟೋಗಳು, ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಅಥವಾ ಮದುವೆಗಳಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಕಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ರೀಡೆ ಅಥವಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಬಯಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಬಹುದು.
ಟಾಪ್ 5 ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ DSLR ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ದಿನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5 ಫ್ರೀ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು:
|ಆ್ಯಪ್ಸ್
|ರೇಟಿಂಗ್ಸ್
|ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್
|Open camera
|4.0
|100M+
|Candy camera AI
|4.2
|100M+
|Camera 360
|4.1
|100M+
|Camera FV-5Lite
|3.7
|10M+
|VSCO
|4.0
|100M+
ಇವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಐಒಎಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿವೆ.
ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5 ಫ್ರೀ ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು:
|ಆಪ್ಸ್
|ರೇಟಿಂಗ್ಸ್
|Camera+
|4.5
|Pro camera by moment
|4.6
|Pro camera .proffesional camera
|4.7
|Focos
|4.7
|Pro cam
|4.6
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು ಇವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಈ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಹಲವು ರೀತಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲು, ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಟಾಪ್-5 ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಗೂಗಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ಉಚಿತ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು:
|ಆ್ಯಪ್ಸ್
|ರೇಟಿಂಗ್ಸ್
|ಡೌನ್ಲೋಡ್ಸ್
|Picsart
|4.2
|1B+
|Pixlr
|4.5
|100M+
|VSCO
|4.0
|100M+
|Canva
|4.5
|500M+
|Afterlight
|3.7
|10M+
ಆಪಲ್ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್-5 ಉಚಿತ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು:
|ಆಪ್ಸ್
|ರೇಟಿಂಗ್ಸ್
|Adobe photoshop
|4.4
|VSCO
|4.7
|Afterlight
|4.7
|Lightreoom
|4.8
|Picsart
|4.7
