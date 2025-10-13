ETV Bharat / technology

ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? - ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲುಕ್​ ಹಾಕಿ

Best Camera Phone List India: ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಶನ್​ಗಳು ಇವೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

BEST SMARTPHONES INDIA 2025 BEST CAMERA SMARTPHONES SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TOP CAMERA SMARTPHONES
ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ (Photo Credit- Xiaomi 15 Ultra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 13, 2025 at 2:52 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

Best Camera Phone List India: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್​ ನೀಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಯೋಮಿ, ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

1. Xiaomi 15 Ultra: ಶಿಯೋಮಿ 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 1-ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು 50MP (ಮೇನ್​) + 50MP (ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್) + 50MP (ಟೆಲಿಫೋಟೋ) + 200MP (ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್) ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,09,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

2. Apple iPhone 16 Pro Max: ‘ಐಫೋನ್​ 16 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್​’ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್​ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ ಸಿನಿಮೀಯ ವಿಡಿಯೋ, ProRes and LOG ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 4K 120fps ಸ್ಲೋ-ಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,44,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

3. Samsung Galaxy S25 Ultra: ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ’ ಫೋನ್ 200MP ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಲಾಂಗ್​ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,29,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

4. Google Pixel 10 Pro XL: ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದೊಂದಿಗೆ, ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್‌ಎಲ್’ ಮ್ಯಾನುವಲ್​ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ವೈಡ್​, 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ (ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಕಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು 48MP 5x ಟೆಲಿಫೋಟೋ (100x ಸೂಪರ್ ರೆಸ್ ಜೂಮ್) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 42MP ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,24,999 ಆಗಿದೆ.

5. OnePlus 13: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ 50MP ಸೋನಿ LYT-808 ಸೆನ್ಸಾರ್​ದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್​ OIS, EIS, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಎರಡನೇ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಸೋನಿ LYT-600 ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 3X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಫೀಚರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್​ OIS, EIS, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120x ವರೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್‌ನ ಮೂರನೇ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ 30fps ನಲ್ಲಿ 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್‌ಸ್ಕೇಪ್, ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಸ್ಲೋಮೋಷನ್, ಟೈಮ್‌ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಸ್ಸೀನ್ ವಿಡಿಯೋದಂತಹ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಸೋನಿ IMX615 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್​ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು EIS ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 60 fps/30 fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ ಸೀನ್, ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಸೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 69,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

6. Xiaomi 15: ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ‘Xiaomi 15’ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಪ್​ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮೇನ್​ ಶೂಟರ್, 60mm ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 14mm ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Xiaomi 15ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 64,999.

7. Samsung Galaxy Z Fold 7: 200MP ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ Samsung Galaxy Z Fold 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫನ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10MP ಮೇನ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 200MP ಮೇನ್​ + 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ (3X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್) ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್​ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ 'Galaxy Z Fold7' ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,74,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

8. Google Pixel 9a: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI-ಆಧಾರಿತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಮೇನ್​ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ‘ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9a’ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ OIS ನೊಂದಿಗೆ 48MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫ್ರಂಟ್​ನಲ್ಲಿ 13MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ 13MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 44,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

Smartphone ModelsMain FeaturesPrimary SensorZoomSpecial Feature
Xiaomi 15 UltraLeica-tuned lenses, 1-inch sensor, excellent image quality1-inchMulti-lens setupIdeal for all types of photography
Apple iPhone 16 Pro MaxCinematic video, ProRes, LOG, 4K 120fps slow-motionHigh-resolution5x opticalProfessional video recording
Samsung Galaxy S25 Ultra200MP sensor, 50MP periscope telephoto, versatile photography200MP5x opticalLong clarity
Google Pixel 10 Pro XLExcellent for computational photography, portrait and low lightHigh-resolutionDigital zoomBest photo without manual settings
OnePlus 13Hasselblad-tuned, fast photos, stylish selfiesHigh-resolutionDigital zoomClear photo without motion blur
Xiaomi 15Leica-tuned, compact design, strong batteryHigh-resolutionMulti-lens setupFlagship quality, small size
Samsung Galaxy Z Fold 7200MP sensor, improved ultrawide, foldable design200MP5x opticalCompact Studio
Google Pixel 9aAI-powered editing, a powerful lens at a mid-range priceHigh-resolutionTelephotoCost-effective, high-quality photo

ಓದಿ: ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚೇಂಜ್​: ಈಗ ಹೋಮ್ ಟ್ಯಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್​, ಡಿಎಂ!

For All Latest Updates

TAGGED:

BEST SMARTPHONES INDIA 2025BEST CAMERA SMARTPHONESSAMSUNG GALAXY S25 ULTRATOP CAMERA SMARTPHONESBEST CAMERA PHONE LIST INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮಗನಂತೆ ಸಾಕಿ ಸಲುಹಿದ್ದ ಮರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು: ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ 90ರ ವೃಕ್ಷಮಾತೆ, ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ ಗೋಳಾಟ

ತುಂಡು ಭೂಮಿ, ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ: ಸಣ್ಣ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ NEET ಪಾಸಾದ ಸಹೋದರಿಯರು; ರೈತನ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ!

ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಕುಟುಂಬದ ಎರಡು ಕುಡಿಗಳು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ; ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಪೆನಲ್ ಸೇರಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಸಹೋದರ

ಹತ್ತಿ ಹೊಲದಿಂದ ಡಿಎಸ್​ಪಿ ಹುದ್ದೆಗೆ! ಬಡತನ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತ ಪಂಕ್ಚರ್ ಅಂಗಡಿಯಾತನ ಮಗಳು

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.