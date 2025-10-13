ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? - ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲುಕ್ ಹಾಕಿ
Best Camera Phone List India: ನೀವು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಶನ್ಗಳು ಇವೆ.. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 13, 2025 at 2:52 PM IST
Best Camera Phone List India: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಹೊಸ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ನೀಡಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಯೋಮಿ, ಆಪಲ್, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
1. Xiaomi 15 Ultra: ಶಿಯೋಮಿ 15 ಅಲ್ಟ್ರಾ 2025ರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ಡ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು 1-ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಿತ್ರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು 50MP (ಮೇನ್) + 50MP (ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್) + 50MP (ಟೆಲಿಫೋಟೋ) + 200MP (ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್) ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,09,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
2. Apple iPhone 16 Pro Max: ‘ಐಫೋನ್ 16 ಪ್ರೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್’ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ ಸಿನಿಮೀಯ ವಿಡಿಯೋ, ProRes and LOG ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 4K 120fps ಸ್ಲೋ-ಮೋಷನ್ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,44,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
3. Samsung Galaxy S25 Ultra: ‘ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ S25 ಅಲ್ಟ್ರಾ’ ಫೋನ್ 200MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,29,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
4. Google Pixel 10 Pro XL: ಮುಂದುವರಿದ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಶನಲ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿದೊಂದಿಗೆ, ‘ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 10 ಪ್ರೊ ಎಕ್ಸ್ಎಲ್’ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಫೋಟೋಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ವೈಡ್, 48MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ (ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಫೋಕಸ್ನೊಂದಿಗೆ) ಮತ್ತು 48MP 5x ಟೆಲಿಫೋಟೋ (100x ಸೂಪರ್ ರೆಸ್ ಜೂಮ್) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 42MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ತಂದಿದೆ. 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,24,999 ಆಗಿದೆ.
5. OnePlus 13: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 50MP ಸೋನಿ LYT-808 ಸೆನ್ಸಾರ್ದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ OIS, EIS, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಎರಡನೇ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಸೋನಿ LYT-600 ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 3X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆನ್ಸಾರ್ OIS, EIS, ಆಟೋಫೋಕಸ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 120x ವರೆಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಜೂಮ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಫೋನ್ನ ಮೂರನೇ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ LED ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಇದೆ. ಈ ಫೋನ್ 30fps ನಲ್ಲಿ 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಫೋನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ಸ್ಕೇಪ್, ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೈ ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಸ್ಲೋಮೋಷನ್, ಟೈಮ್ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಸ್ಸೀನ್ ವಿಡಿಯೋದಂತಹ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ 32MP ಸೋನಿ IMX615 ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೋಕಸ್ ಮತ್ತು EIS ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ 60 fps/30 fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ನೈಟ್ ಸೀನ್, ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ಮಲ್ಟಿ-ಸೀನ್ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿಶೇಷ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 69,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
6. Xiaomi 15: ನೀವು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ಫೋಟೋ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಈ ‘Xiaomi 15’ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಲೈಕಾ-ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಲಾದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 50MP ಮೇನ್ ಶೂಟರ್, 60mm ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 14mm ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32MP ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ Xiaomi 15ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ರೂ. 64,999.
7. Samsung Galaxy Z Fold 7: 200MP ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ Samsung Galaxy Z Fold 7 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದು ಕವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ 10MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 10MP ಮೇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 200MP ಮೇನ್ + 12MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ + 10MP ಟೆಲಿಫೋಟೋ (3X ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್) ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಈ 'Galaxy Z Fold7' ನ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,74,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
8. Google Pixel 9a: ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಮೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು AI-ಆಧಾರಿತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ‘ಗೂಗಲ್ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ 9a’ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ OIS ನೊಂದಿಗೆ 48MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಫ್ರಂಟ್ನಲ್ಲಿ 13MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 13MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 44,999 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
|Smartphone Models
|Main Features
|Primary Sensor
|Zoom
|Special Feature
|Xiaomi 15 Ultra
|Leica-tuned lenses, 1-inch sensor, excellent image quality
|1-inch
|Multi-lens setup
|Ideal for all types of photography
|Apple iPhone 16 Pro Max
|Cinematic video, ProRes, LOG, 4K 120fps slow-motion
|High-resolution
|5x optical
|Professional video recording
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|200MP sensor, 50MP periscope telephoto, versatile photography
|200MP
|5x optical
|Long clarity
|Google Pixel 10 Pro XL
|Excellent for computational photography, portrait and low light
|High-resolution
|Digital zoom
|Best photo without manual settings
|OnePlus 13
|Hasselblad-tuned, fast photos, stylish selfies
|High-resolution
|Digital zoom
|Clear photo without motion blur
|Xiaomi 15
|Leica-tuned, compact design, strong battery
|High-resolution
|Multi-lens setup
|Flagship quality, small size
|Samsung Galaxy Z Fold 7
|200MP sensor, improved ultrawide, foldable design
|200MP
|5x optical
|Compact Studio
|Google Pixel 9a
|AI-powered editing, a powerful lens at a mid-range price
|High-resolution
|Telephoto
|Cost-effective, high-quality photo
