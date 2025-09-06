ETV Bharat / technology

12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಚಾರ್ಜ್​, 800 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್​! ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುಗಾರಂಭ!!

Super Fast Charging: ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 800 ಕಿ.ಮೀ. ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಫುಲ್​ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..

ELECTRIC VEHICLE BATTERY TECHNOLOGY KOREAN RESEARCHERS LITHIUM ION BATTERIES
ಸಂಶೋಧಕರು (Photo Credit: kaist)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 6, 2025 at 7:46 AM IST

2 Min Read

Super Fast Charging: ಕೊರಿಯಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನ (EV) ಬ್ಯಾಟರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯುಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಗರಿಷ್ಠ 600 ಕಿ.ಮೀ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಿಂಗಲ್​ ಚಾರ್ಜ್‌ನಲ್ಲಿ 800 ಕಿ.ಮೀ ರೇಂಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಜೀವತಾವದಿ 3 ಲಕ್ಷ ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಕೇವಲ 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಸೂಪರ್-ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಫುಲ್​ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಆಣ್ವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೀ ತಕ್ ಕಿಮ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ (ಎಫ್‌ಆರ್‌ಎಲ್) ನ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ‘ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ-ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ನ್ಯೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್’ ಮೂಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕೆಐಎಸ್‌ಟಿ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ವಾಂಗ್ ಹ್ಯುಂಗ್ ಲೀ) ಘೋಷಿಸಿತು.

ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾದ ಗ್ರ್ಯಾಫೈಟ್ ಆನೋಡ್ ಅನ್ನು ಲಿಥಿಯಂ ಲೋಹದೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೂ, ಲಿಥಿಯಂ ಲೋಹವು ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಂಡ್ರೈಟ್‌ಗಳು ಮರದಂತಹ ಲಿಥಿಯಂ ಹರಳುಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆನೋಡ್ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಈ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ವಿದ್ಯಮಾನವು ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾರ್ಟ್-ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಥಿಯಂ ಲೋಹದ ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ರಚನೆಗೆ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲಿಥಿಯಂ ಲೋಹದ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಇಂಟರ್ಫೇಶಿಯಲ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಎಂದು FRL ಜಂಟಿ ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ಅವರು ‘ಒಗ್ಗೂಡುವಿಕೆ-ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ನ್ಯೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್’ ಅನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು.

ನ್ಯೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಲಿಥಿಯಂ ಅಯಾನುಗಳಿಗೆ (Li⁺) ದುರ್ಬಲ ಬಂಧಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಯಾನು ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಲಿಥಿಯಂ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್‌ನ ಏಕರೂಪತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ತ್ವರಿತ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಡೆಂಡ್ರೈಟ್ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಮಿತಿಯಾಗಿದ್ದ ನಿಧಾನ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ದೀರ್ಘ ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

LG ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್‌ನ CTO ಜೆ-ಯಂಗ್ ಕಿಮ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘FRL ಮೂಲಕ LG ಎನರ್ಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು KAIST ನಡುವಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸಹಯೋಗವು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮ-ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

‘ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಇಂಟರ್‌ಫೇಶಿಯಲ್ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಲಿಥಿಯಂ-ಲೋಹದ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿದೆ’ ಎಂದು KAIST ನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಆಣ್ವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಹೀ ತಕ್ ಕಿಮ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. KAIST ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಆಣ್ವಿಕ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಡಾ. ಹ್ಯೋಕ್ಜಿನ್ ಕ್ವಾನ್ ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಲೇಖಕರನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜರ್ನಲ್ ನೇಚರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು.

ಓದಿ: ಆಗಸ್ಟ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾರಾಟವಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುತಿಯ ಈ ಮಾಡೆಲ್​!

