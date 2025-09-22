ಸೂಪರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, 5 ಲಕ್ಷ ಸೇಲ್ಸ್: ‘ಚೇತಕ್’ ಕ್ರೇಜ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ!
Bajaj Chetak Sales Record: ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಐದು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 22, 2025 at 11:14 AM IST
Bajaj Chetak Sales Record: ಪ್ರಮುಖ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ‘ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್’ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಜನವರಿ 2020 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗಿನಿಂದ, ಇದು 5,10,000 ಮಾರಾಟವನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಮಾರಾಟಗಳಲ್ಲಿ 40 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಸುಮಾರು 206,366 ಯುನಿಟ್ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 2024ರ ನಂತರದ 10 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಬಂದಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಇತ್ತೀಚಿನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಸವಾಲುಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಪರೂಪದ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಗಳ (ರೇರ್ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್) ಕೊರತೆಯು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ರಿಲೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವವರೆಗೂ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಟಿವಿಎಸ್ ಐಕ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಈ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಬಹು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ 3,800 ಟಚ್ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ಸೇವಾ ಜಾಲ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾದ 5,10,007 ಚೇತಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ 3,48,251 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ರಿಂದ ಕಳೆದ 20 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ 2,00,000 ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಆಟೋ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತದ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಂರಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅವುಗಳು.. ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3001 ರೂಪಾಂತರ, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3501 ರೂಪಾಂತರ, ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3502 ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3503 ರೂಪಾಂತರ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಜಾಜ್ ಚೇತಕ್ 3001 3kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, 3501, 3502 ಮತ್ತು 3503 ರೂಪಾಂತರಗಳು ದೊಡ್ಡ 3.5kWh ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ರೂ. 99,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ರೂ. 1.35 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ) ಇರುತ್ತವೆ.
