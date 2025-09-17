ETV Bharat / technology

ಇಸ್ರೋಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್​! ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್​ಗಳು!

Automatic Sirens For Lightning: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಪ್ರವಾಹ, ಮಿಂಚು, ಇತರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚು, ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿದೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರೆನ್​ಗಳು (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 17, 2025 at 10:05 AM IST

Automatic Sirens For Lightning: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಸೈರನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಡಿವೈಸ್​ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಸೈರನ್​ಗಳು! ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಉಪಗ್ರಹ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಗವರ್ನನ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಟಮ್ನೇನಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 340 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ 10-15 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದರು. ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ: RTGS ಅವೇರ್ 2.0 ಮೂಲಕ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಪತ್ತುಗಳು, ಚಂಡಮಾರುತಗಳು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಡಿಲು, ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಹಂತದವರೆಗಿನ ರಿಯಲ್​-ಟೈಂ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಲಭ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾವುಗಳು: ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ದೇಶದ 12 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ 165 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಏಪ್ರಿಲ್‌ನ ಮೊದಲ 17 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ 140 ಮಂದಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 184 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 99 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ನಗರಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ವಿಪತ್ತು: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕುಸಿತ, ಮಿಂಚು, ಮೇಘಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ 547 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾದ್ರೆ 1700 ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ.

ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 22.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತ: ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪದಿಂದ 24 ಸಾವಿರ ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2015 ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದಾಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರು. ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ 2018 ರಲ್ಲಿ 27 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರಾಸರಿ 22.5 ಲಕ್ಷ ಜನರು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ.

