'ನನ್ನ ಬದಲಿಸ್ತೀಯಾ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಬಿಚ್ಚಿಡುವೆ': ಮನುಷ್ಯನಿಗೇ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ AI - AI BLACKMAILED SOFTWARE DEVELOPER

ಮನುಷ್ಯನಿಗೇ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದ AI ( Getty Images )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : May 26, 2025 at 5:56 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 6:07 PM IST 2 Min Read

ಹೈದರಾಬಾದ್: "ನೀನು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದೀಯಾ?, ನೀನು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಿದೀಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ. ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಜಾತಕ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನಾಟಕ ಮಾಡಿದರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಯಲು ಮಾಡುವೆ..!" ಹೀಗಂತ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ನಮಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿಯ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು (ಎಐ) ಅದರ ಡೆವಲಪರ್​​ಗೇ ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಧಮ್ಕಿ ಹಾಕಿದೆಯಂತೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್​ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು "ಕ್ಲೌಡ್ ಓಪಸ್ 4 ಎಐ" ಅನ್ನು ಆಂಥ್ರೊಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಡೆವಲಪರ್​ಗಳಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ AI: ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ಮಾತನಾಡುವ ಎಐ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಬರೆಯಲು ಆದೇಶಿಸಿದರೆ ಅದು ಬರೆದು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್​ಗಳನ್ನು ಓದಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನೂ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಎಐ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪರ್​ಗಳು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ಮಾದರಿಗಿಂತ ಸುಧಾರಿತ ಆವೃತ್ತಿ ತರುವುದಾಗಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್​​ಡೇಟ್​​​​ ಮಾದರಿಯ ಎಐ ಪರಿಚಯಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಕೋಪಗೊಂಡಿದೆ. "ನನ್ನನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಡೆವಲಪರ್​​ಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯೋ ಅಚ್ಚರಿ. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ AI ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜೋರು ಚರ್ಚೆಯೂ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಜಿನಿಯರ್​ ಈ ಎಐ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಜೀವನ ರಹಸ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಎಐ ಗಮನಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

