50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ! ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2’ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ & ಟೈಂ ಫಿಕ್ಸ್!
Nasa Moon Mission: 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2’ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : September 25, 2025 at 9:34 AM IST
Nasa Moon Mission: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಕೈಗೊಂಡ ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಅನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನಾಸಾ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಮಿಷನ್ ಲಾಂಚ್ ವಿಂಡೋವನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ-ಮಾರ್ಚ್ 2026ರ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಯವನ್ನು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ 5ರ ರಾತ್ರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು 50 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹೋಗಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾಸಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಉಪ ಸಹಾಯಕ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಲಕೀಶಾ ಹಾಕಿನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಚಂದ್ರಯಾನವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ನಾಸಾ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಉಡಾವಣಾ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಈ ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2’ ಮಿಷನ್ ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಾಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-2’ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್ (ಕಮಾಂಡರ್)
- ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ (ಪೈಲಟ್)
- ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಚ್ (ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್)
- ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್, ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ (ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್)
ನಾಸಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಲಾಂಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (SLS) ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಓರಿಯನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ‘ಫ್ರೀ-ರಿಟರ್ನ್’ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯು ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಸುಮಾರು 9,260 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹಾರಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ.
LIVE: Learn all about the innovative science and tech flying aboard the Artemis II mission.— NASA (@NASA) September 23, 2025
Scientific investigations will fly alongside the four astronauts around the Moon, including ways to monitor astronaut health. https://t.co/j7wAq8RiI1
ನಾಸಾದ ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಹಾರಾಟ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜೆಫ್ ರಾಡಿಗನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಮಿಷನ್ ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
‘ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ (ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದುರಿಸಿದ ಶಾಖ ಕವಚದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂಡವು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ’ ಎಂದು ಮಿಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಫ್ಲೈಟ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಿಕ್ ಹೆನ್ಫ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಓರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಮರುಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ಆ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಖ ಕವಚದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 2 ಪಥವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಾರ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ವೆಲ್-ಥಾಂಪ್ಸನ್ ಅವರು ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1’ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೋರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಇದು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಲಾಂಚ್ಪ್ಯಾಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
LIVE: Experts are discussing the latest on the Artemis II mission.— NASA (@NASA) September 23, 2025
Artemis II, which will send four astronauts around the Moon next year, will prepare us for crewed missions to the lunar surface and future Martian missions. https://t.co/cSYV1KcEi9
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಅನುಕ್ರಮ
|ಕಾಲಮಿತಿ
|ಈವೆಂಟ್
|Pre-launch
|Astronauts board Orion capsule atop the SLS rocket
|T+0 to T+2 minutes
|Solid rocket boosters lift off and detach after heavy lifting
|T+8 minutes
|Core stage separates; Orion's solar arrays deploy to charge batteries
|T+90 minutes
|ICPS fires to raise orbit; 25-hour systems check begins
|After systems check
|Orion separates from ICPS; performs Proximity Operations Demonstration
|T+23 hours
|Orion executes Translunar Injection (TLI) burn toward the Moon
|Next 4 days
|Orion travels 230,000+ miles; astronauts continue systems checks
