ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಆ್ಯಪಲ್‌​ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್: ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿ​ಗೆ, $9 ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾರಾಟ!

Apple Sales Hit Record In India: ಆ್ಯಪಲ್ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಐದು ಐಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

APPLE PRODUCTS IN INDIA APPLE SALES IN INDIA APPLE MANUFACTURE UNITE APPLE EVENT 2025
ಬೆಂಗಳೂರು, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆ್ಯಪಲ್ ಮಳಿ​ಗೆ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Apple Sales Hit Record In India: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿ (Trump Tariffs) ನಡುವೆಯೂ ಆ್ಯಪಲ್ ಕಳೆದ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟ ಸುಮಾರು 9 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್​ಗಳ (ಸುಮಾರು 80 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂ.) ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 13ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಸುಮಾರು 8 ಬಿಲಿಯನ್‌ ಡಾಲರ್​ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಐಫೋನ್ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪಾಲು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನ ಮಾರಾಟವು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದೆ.

ಆ್ಯಪಲ್‌ಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಭಾರತ: ಇದು ಆ್ಯಪಲ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಜಿಗಿತವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಮೂಲದ ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೊ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರಾಟವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ಈ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವು ಕೇವಲ ಶೇ 4.4 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಂತರ ಭಾರತ ಆ್ಯಪಲ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಲಿದೆ.

5 ಐಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1 ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧ: ಆ್ಯಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ ಐದು ಐಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತರಲು ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ ತನ್ನ ರಫ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಮೀಸಲಿಡಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಆಪಲ್​ ಈವೆಂಟ್​: ಅಗ್ಗವಾಗಲಿವೆ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್​ಗಳು

For All Latest Updates

TAGGED:

APPLE PRODUCTS IN INDIAAPPLE SALES IN INDIAAPPLE EVENT 2025ಆ್ಯಪಲ್APPLE SALES HIT RECORD IN INDIA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ವೇಳೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಟಾಂಗಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆ? ಈ ನಂಬರ್​​ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ

ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್​ಗೆ ರಮೇಶ್‌ ಬಾಬು, ಆರತಿ ಕೃಷ್ಣ ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ

ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಥಳಿಸಿ, 100 ಬಸ್ಕಿ ಹೊಡೆಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ

US Open: ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದು ಸಬಲೆಂಕಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ₹44 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಹುಮಾನ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.