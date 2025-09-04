ETV Bharat / technology

ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಟೇಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ ಆಪಲ್​! - APPLE KOREGAON PARK

Apple Koregaon Park: ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಪಲ್, ಐಫೋನ್ 17 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಆಪಲ್ (Photo Credit: Apple)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 4, 2025 at 2:01 PM IST

Apple Koregaon Park: ಮುಂಬರುವ ಈವೆಂಟ್​ಗೂ ಮುನ್ನ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ರಿಟೇಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಅನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪುಣೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪಾ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಓಪನ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಗಡಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.

ಈ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪುಣೆಯ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೋಪಾ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳವು ಪುಣೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಂದರೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್​ 02ರಂದು ಆಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಅಧಿಕೃತ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು.

ಈ ಅಂಗಡಿಯ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 26ರ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಅಂಗಡಿಯ ನೋಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅಂಗಡಿಯ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗಿನ ಅಲಂಕಾರವು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ನವಿಲಿನ ಗರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಸುಂದರವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಪಲ್​ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ (Photo Credit: Apple)

ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ (ಬೆಂಗಳೂರು) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ (ಪುಣೆ) ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಪಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಸುಮಾರು 10,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಈ ಅಂಗಡಿಯು ನೆಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಆಪಲ್‌ನ ಜಾಗತಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಅನುಭವದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಪಲ್​ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ (Photo Credit: Apple)

'ಟುಡೇ ಅಟ್ ಆಪಲ್' ಸೆಷನ್ಸ್​: ‘ಟುಡೇ ಅಟ್ ಆಪಲ್’ ಸೆಷನ್‌ಗಳು ಪುಣೆ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಆಪಲ್‌ನ ಸೃಜನಶೀಲರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲೆ, ಕಥೆ ಹೇಳುವಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಮತ್ತು ಕೋಡಿಂಗ್‌ನಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಪಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಉತ್ತಮ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸೆಷನ್‌ಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಆಪಲ್​ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ (Photo Credit: Apple)

ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಪಲ್ ವಿಶೇಷ ಹೆಬ್ಬಾಳ - ವಿಷಯದ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು - ಪ್ರೇರಿತ ಆಪಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.ಇವುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸ್​ ಸೆಂಟರ್​: ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಪುಣೆ ಆಪಲ್​ ತಂಡವು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಒಳಗೆ, ಗ್ರಾಹಕರು ಐಫೋನ್, ಐಪ್ಯಾಡ್, ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಪಾಡ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಆಪಲ್‌ನ ತಜ್ಞರ ತಂಡವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್​ ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್‌ (Photo Credit: Apple)

ನೀವು ಪಿಕಪ್ ಸೇವೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಲ್ಲದೇ, ಆಪಲ್ ಪಿಕಪ್ ಸೇವೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಟ್ರೇಡ್ - ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಪಲ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೇಂದ್ರ ಯಾವುದು?: ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ನಂತರ ಆಪಲ್‌ನ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬಸಿ ಜೆನಿತ್‌ನಲ್ಲಿ 2.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಲಾಕ್ - ಇನ್ ಅವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು 1,010 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿರುವುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆಗ ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಕೂಡ ಇದರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

