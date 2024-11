ETV Bharat / technology

ಐಒಎಸ್​ 18.2 ಪಬ್ಲಿಕ್​ ಬೀಟಾ ಹೊರತಂದ ಆ್ಯಪಲ್:​ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?

By ETV Bharat Tech Team

ಐಒಎಸ್ 18.2 ಅನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡುವುದು ಹೀಗೆ:

ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಐಫೋನ್‌ನ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯಬೇಕು.

ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಜನರಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇದರ ನಂತರ ನೀವು ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು iOS 18.2 ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀಟಾವನ್ನು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಇನ್​ಸ್ಟಾಲ್​ ಮಾಡುವ ಆಪ್ಷನ್​ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಐಒಎಸ್ 18.2ರ ಸ್ಟೇಬಲ್​ ವರ್ಸನ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಒಎಸ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಪಡೆಯಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​​ ಇಲ್ಲಿವೆ.

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 , iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR ಮತ್ತು iPhone SE (2ನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸಾಧನಗಳು).

