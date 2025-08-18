Foxconn Begins iPhone 17 Production: ಆಪಲ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರಾದ ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. ಚೀನಾದ ಹೊರಗೆ ಅದರ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳಿಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 2.8 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ರೂ. 25,000 ಕೋಟಿ) ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಆಪಲ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ 300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೆಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಐಫೋನ್ 17 ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಈಗ ಕಂಪನಿಯು ತೈವಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಚೀನೀ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಫಾಕ್ಸ್ಕಾನ್ನ ಹೈಟೆಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಲೈನ್, ಕಾರ್ಖಾನೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಚೀನಾದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು ಚೀನಾವನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತುದಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುಂಕ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿ ಚೀನಾದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ಯಾನಾಲಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷದ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಪಾಲು ಶೇ.44ರಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಾಲು ಕೇವಲ ಶೇ.13 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜೂನ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಪಾಲು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶೇ.61 ರಿಂದ ಶೇ.25ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುತ್ತಿದೆ ಭಾರತ: ಈ ವರ್ಷದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.39 ಕೋಟಿ ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಐಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.78ರಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧಕ ಕ್ಯಾನಲಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಜನವರಿ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 23.9 ಮಿಲಿಯನ್ (2 ಕೋಟಿ 39 ಲಕ್ಷ) ಐಫೋನ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಶೇ.53ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೈಬರ್ ಮೀಡಿಯಾ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಿಂದ ಐಫೋನ್ ರಫ್ತುಗಳು (ಭಾರತದಿಂದ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಐಫೋನ್ಗಳು) 22.88 ಮಿಲಿಯನ್ (2 ಕೋಟಿ 28 ಲಕ್ಷ) ಯೂನಿಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (ಜನವರಿಯಿಂದ ಜೂನ್ವರೆಗೆ), ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ತಯಾರಿಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 15.05 ಮಿಲಿಯನ್ (1 ಕೋಟಿ 50 ಲಕ್ಷ) ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಶೇ.52ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಫೋನ್ಗಳು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಜೂನ್ 2025 ರ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಪೂರೈಕೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 19.7 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 7.5 ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಾಯಕ ಚೀನಾದ ಕಂಪನಿ ವಿವೋ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಶೇಕಡಾ 19 ರಷ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ನೆಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಐಫೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಬಹುದು.
ಓದಿ: ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಚಲನ್ ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ರದ್ದಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?