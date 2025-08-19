ETV Bharat / technology

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ ಆಪಲ್​; 10 ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು!!

Apple Office Lease in Bengaluru: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆಪಲ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಮಹಡಿಯ 10 ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ​ ಮೊತ್ತ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿದ ಆಪಲ್​! (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 10:23 AM IST

Apple Office Lease in Bengaluru: ಆಪಲ್ (Apple Office Lease) ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡೌನ್‌ಟೌನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿದೆ. ಈ ಕಚೇರಿಯು ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಕಚೇರಿ 15 ಮಹಡಿಗಳಷ್ಟು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 1,200 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2.7 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಕಚೇರಿ ಸ್ಥಳದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಸುಮಾರು 1,010 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಪ್ರಾಪ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.

ಐಫೋನ್ ತಯಾರಕರ ಕಚೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಸಂತ ನಗರದ ಸ್ಯಾಂಕಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಂಬಸಿ ಜೆನಿತ್ ಕಟ್ಟಡದ 5 ರಿಂದ 13 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಡಿಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಮಾಸಿಕ 6.31 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಚದರ ಅಡಿಗೆ 235 ರೂ.ಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು 31.57 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಶೇ.4.5ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಲೀಸ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 3, 2025 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಪಲ್ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಾಖಲೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್‌ ಆಪಲ್​ ಮಳಿಗೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ನಂತರ ಆಪಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೂರನೇ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಒನ್ ಮಾಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು 8,000 ಚದರ ಅಡಿ ಜಾಗವನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಸುಮಾರು 2.09 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2025 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಪಲ್‌ನ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ವೈಫಲ್ಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ & ಡಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಆರ್‌ಎಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಮೆಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌ನಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಮಿನ್ಸ್ಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವು ಲೀಡರ್‌ಶಿಪ್ ಇನ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೈನ್ (LEED) ಸುಸ್ಥಿರತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಆಪಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಟರ್‌ನಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು iOS ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಪಲ್ ತಂಡಗಳು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್, ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್, ಸೇವೆಗಳು, IS&T, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಬಹು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

