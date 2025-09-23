ETV Bharat / technology

ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಸೈನ್​?

Apple Foldable iPhone: ಆಪಲ್​ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್​ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

IPHONE FOLD SPECIFICATIONS APPLE IPHONE FOLD PRICE FOLDABLE IPHONE DESIGN IPHONE FOLD DESIGN
ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗ (Photo Credit: Mark Gurman via Apple Track)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2025 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Apple Foldable iPhone: ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್‌ಡೇಟ್. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್ ಡಿಸೈನ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಬ್ಲೂಮ್‌ಬರ್ಗ್‌ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಫೋನ್ ಎರಡು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಥೀನ್​ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾಸಿಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಐಫೋನ್ ಏರ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್ ಆಪಲ್‌ನ ‘ಐಫೋನ್ ಏರ್’ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.

‘ಐಫೋನ್ ಏರ್’ ಎಂಬುದು ‘ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರ್ಮನ್ ಈ ಡಿಸೈನ್​ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ‘ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಐಫೋನ್‌ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಅಸಂಬ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.

ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಮೊದಲ ಆಪಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $2,000 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಇದರ ಬೆಲೆ $2,100 ರಿಂದ $2,300 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.

ಇದರ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಪಲ್ ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಐಫೋನ್ 18’ ಸೀರಿಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್‌ನ ಪರಿಚಯವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾದರಿಯು ‘ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್’ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆಪಲ್‌ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7’ನಂತೆಯೇ ಬುಕ್ ​ - ಸ್ಟೈಲ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಪಲ್‌ನ ಲೈನ್‌ಅಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ‘ಐಫೋನ್ ಏರ್’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಐಫಿಕ್ಸಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಎಕ್ಸ್​ಪರ್ಟ್ಸ್​ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5.6 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಯುನಿಟ್ಸ್​ ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧನಕ್ಕೆ 10 ರಲ್ಲಿ ಏಳು ರಿಪೇರಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಓದಿ: ಫೆಸ್ಟಿವಲ್​ ಸೀಸನ್​ ಆರಂಭ: ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್​ ಗ್ಯಾಜೆಟ್​ಗಳು!: ಇಲ್ಲಿವೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್​​

For All Latest Updates

TAGGED:

IPHONE FOLD SPECIFICATIONSAPPLE IPHONE FOLD PRICEFOLDABLE IPHONE DESIGNIPHONE FOLD DESIGNAPPLE FOLDABLE IPHONE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂದಿನಿಂದ GST ಎಫೆಕ್ಟ್​; ಕಾರು - ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ!

ಆಕ್ಷೇಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವಾದಿತ 33 ಜಾತಿ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ: ಮಧುಸೂದನ್ ನಾಯ್ಕ್

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದಹಿಸುವ ರಾವಣ ಪ್ರತಿಮೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಕುಟುಂಬ; ಇದು ಐದು ತಲೆಮಾರುಗಳ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಯುಪಿಎಸ್​​ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; 25 ಶತಕ, 57 ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಇವರು ಇಂದು IAS ಆಫೀಸರ್​

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.