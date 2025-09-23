ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ವಿವರಗಳು ಬಹಿರಂಗ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಡಿಸೈನ್?
Apple Foldable iPhone: ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದರ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : September 23, 2025 at 9:43 AM IST
Apple Foldable iPhone: ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕ್ರೇಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ‘ಐಫೋನ್ 17’ ಸೀರಿಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಯು ಈಗ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಡಿಸೈನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಎರಡು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಥೀನ್ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಚಾಸಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಐಫೋನ್ ಏರ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬಹುದು. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಆಪಲ್ನ ‘ಐಫೋನ್ ಏರ್’ ಪ್ರಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.
‘ಐಫೋನ್ ಏರ್’ ಎಂಬುದು ‘ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರ್ಮನ್ ಈ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ‘ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಧನೆ’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಅಸಂಬ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಈ ಮೊದಲ ಆಪಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $2,000 ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರದಿಗಳು ಇದರ ಬೆಲೆ $2,100 ರಿಂದ $2,300 ರ ನಡುವೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ.
ಇದರ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆಪಲ್ ಮುಂದಿನ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ‘ಐಫೋನ್ 18’ ಸೀರಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಥವಾ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ನ ಪರಿಚಯವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾದರಿಯು ‘ಐಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್’ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಆಪಲ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರುವಿನ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ‘ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 7’ನಂತೆಯೇ ಬುಕ್ - ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಫೋನ್ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಪಲ್ನ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ‘ಐಫೋನ್ ಏರ್’ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಐಫಿಕ್ಸಿಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿಪೇರಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. 5.6 ಮಿಮೀ ದಪ್ಪವಿರುವ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಆಪಲ್ ಫೋನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧನಕ್ಕೆ 10 ರಲ್ಲಿ ಏಳು ರಿಪೇರಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕೋರ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
