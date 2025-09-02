ETV Bharat / technology

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಚಾಲನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಆಪಲ್​ ಹಬ್ಬ ಶುರು - APPLE STORE IN BENGALURU

Apple Store In Bengaluru: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಚಾಲನೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ (Photo Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 9:01 AM IST

Apple Store In Bengaluru: ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ರಿಟೇಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ ಅನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ ​ 2ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಭಾರತದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲಿದೆ. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಗಡಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬೈ (ಆಪಲ್ ಬಿಕೆಸಿ) ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ (ಆಪಲ್ ಸಾಕೇತ್) ತನ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿತ್ತು. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅಂಗಡಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಮೂರನೇ ಭೌತಿಕ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಆಗಲಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದೊರೆಯುತ್ತೆ?: ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್‌ನ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್ 16 ಲೈನ್-ಅಪ್, ಮ್ಯಾಕ್‌ಬುಕ್ ಪ್ರೊ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಏರ್, ಆಪಲ್ ವಾಚ್ ಸೀರಿಸ್​ 10, ಏರ್‌ಪಾಡ್ಸ್ 4 ಮತ್ತು ಏರ್‌ಟ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಶಾಪಿಂಗ್​ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಗೂ ಸೈ ಈ ಸ್ಟೋರ್​: ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳವನ್ನು ಭಾರತದ 15 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ 70 ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯ್ಕೆಗಳು, iOS ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್‌ನಿಂದ ಐಫೋನ್‌ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿನಿವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್​ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್​ ಆಪರೇಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಶಾಪಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಕಲಿಕೆಗೂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಲಿದೆ. Today at Apple ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಫ್ರೀ ಸೇಷನ್ಸ್​ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಲಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಐಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬಳಕೆ, ಐಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಕಲೆ ಮತ್ತು ವಿವರಣೆ, ಕುಟುಂಬಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಗುಂಪು ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ.

ಅಂಗಡಿ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್​?: ಆಪಲ್ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2ರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಆಪಲ್‌ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಹಂತವು ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು.

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಪಲ್​ ಬಿಗ್​​ ಈವೆಂಟ್​: ಆಪಲ್‌ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್​ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇ-ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಇಸಿಮ್ ಎರಡರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

